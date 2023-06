Codice della Strada, le novità annunciate da Salvini: dal ritiro della patente al casco sui monopattini

Codice della Strada, novità in arrivo annunciate dal ministro dei Trasporti con tolleranza zero in alcuni settori.

Codice della Strada, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini presenta nella giornata di giovedì 22 giugno novità sul testo ma intanto sui social ha già annunciato alcune misure a tolleranza zero che saranno nel nuovo testo.

Codice della Strada, le novità annunciate da Salvini

Nella giornata di giovedì 22 giugno 2023, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini presente al Consiglio dei ministri 18 articoli del ddl sul nuovo Codice della Strada. Tante le novità annunciate così come tolleranza zero su chi non rispetta le nuove indicazioni. Dal ritiro della patente per chi guida sotto effetto di alcool e droga. Così come arrivano le nuove rigide indicazioni per chi utilizza il monopattino elettrico.

Dal ritiro della patente al casco sui monopattini

“Nel Codice della Strada abbiamo messo l’educazione stradale, la prevenzione, i controlli e poi sanzione pesante per chi sbaglia, arrivando alla revoca a vita per la patente per i recidivi, che uccidono, ormai capita troppo spesso, guidando drogati o ubriachi”, ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla assemblea dell’Ance. Inoltre, è stato alzato a tre anni il limite entro cui i neopatentati non potranno guidare le auto più potenti. Si tratta delle “autovetture (categoria M1) a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW”.

Tolleranza zero sui monopattini che dovranno avere le targhe e l’assicurazione (altrimenti scatta una sanzione da 100 a 400 euro). Chi li guida dovrà obbligatoriamente indossare il casco, a prescindere dall’età. In più è previsto “l’obbligo, per il gestore del servizio medesimo, di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei medesimi al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione“.

