La presidente del consiglio Giorgia Meloni, dopo l’approvazione in consiglio dei ministri delle nuove norme sul Codice della strada, commenta il nuovo provvedimento. Codice della strada 2023, Meloni: “Troppi i morti, bene nuovi provvedimenti” Il nuovo provvedimento del Governo che va a modificare il codice della strada attualmente vigente ha l’obiettivo di ridurre le morti sulle strade. Norme che, anche secondo la premier, sono considerate urgenti. “Desidero rivolgere i miei ringraziamenti al Ministro per le Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, perché il Cdm approva in via definitiva importanti interventi in materia di sicurezza stradale – ha affermato – e delega per la revisione del codice della strada. Provvedimenti quanto più urgenti viste le troppe morti, anche di giovani ragazzi, sulle nostre strade“.

“Più sanzioni e piste ciclabili”

Sempre riguardo al provvedimento, la premier ha fatto sapere che “a seguito del confronto avvenuto in sede di Conferenza unificata – ha aggiunto – sono state apportate modifiche che riguardano, tra l’altro, la realizzazione delle corsie ciclabili e le sanzioni previste per le violazioni più frequenti o che generano il maggior numero di incidenti quali, per esempio, il mancato rispetto delle norme in materia di utilizzo di dispositivi elettronici durante la guida”.

Nuove misure sui dispositivi anti abbandono

La premier si è poi soffermata anche sul “rafforzamento delle misure sui dispositivi antiabbandono per i bambini di età inferiore ai 3 anni”, in modo da garantirne la piena e completa efficacia anche attraverso la progressiva integrazione degli stressi con l’autoveicolo. Una misura alla quale ha detto di tenere molto.