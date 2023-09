Codice della strada 2023, alcolock: cos’è e a cosa serve il nuovo sistema

Codice della strada 2023, alcolock: arriva nel testo di legge presentato dal ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini il nuovo sistema che punta in modo severo e rigido chi si mette alla guida in stato confusionale e sotto l’effetto dell’alcool.

Codice della strada 2023, alcolock: cos’è

Il Codice della Strada 2023 presenta delle misure nuove che mirano ad evitare le tragedie e gli incidenti sulle strade e autostrade. Spicca nel testo di legge l’alcolock: un sistema che vieta alla macchina di mettersi in moto se il guidatore presenta un tasso alcolemico superiore a quello consentito. In Italia, analizzando le nuove misure, il tasso consentito è pari a zero. Sarà anche obbligare montare il dispositivo sulla propria vettura, il quale ha la medesima funzione dell’etilometro. Il dispositivo viene riconosciuto anche con altri nomi, come ad esempio IID (ovvero Ignition Interlock Device) o BAIID (cioè Breath alcohol ignition interlock device). Ha la funzione di bloccare il volante e di non far accendere l’automobile se non dopo essersi accertato, dopo il test, di non aver superato il tasso di alcol consentito. Se viene superato il limite, la macchina rimane bloccata e non permette la partenza. Si tratta a tutti gli effetti di un etilometro da usare ogni volta.

A cosa serve il nuovo sistema

Il nuovo sistema deve essere installato obbligatoriamente per chi è stato già condannato e multato per guida in stato di ebrezza. Le spese per l’installazione sono a carico del recidivo che altrimenti non può mettersi alla guida. Il sistema serve per impedire a chi si trova per la seconda volta in uno stato confusionale a causa dell’alcool di non mettersi alla guida in modo forzato ed impedire così possibili incedenti.

LEGGI ANCHE: Codice della strada 2023, quando entra in vigore: nuove regole per i monopattini