Codice della Strada 2023, arriva la “Safety Car” delle Forze dell’Ordine

Codice della Strada 2023, le novità: ecco la “Safety Car” della polizia

Linea dura e più sicurezza per il nuovo Codice della Strada 2023, fortemente sponsorizzato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Tantissimi gli inasprimenti delle sanzioni e le novità previste nel disegno di legge, che dovrebbe diventare ufficiale entro la fine dell’autunno 2023. Tra queste una delle più curiose è l’introduzione della “Safety Car” delle forze dell’ordine, ispirata direttamente dalle macchine di sicurezza della Formula 1. Il nuovo Codice prevede infatti l’utilizzo di un veicolo della polizia in caso di gravi incidenti in autostrada o cantieri pericolosi. La Safety Car avrà lo scopo di rallentare la circolazione e di prevenire ulteriori situazioni di pericolo

Multe più aspre per eccesso di velocità e sosta vietata: cosa cambia con il nuovo Codice?

Si segnala inoltre l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie per molte infrazioni gravi, come l’uso del cellulare alla guida, la guida in stato di ebrezza e l’eccesso di velocità. In quest’ultimo caso le multe, su proposta dei sindaci, potranno raggiungere i 1084 euro, con in aggiunta la sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi supera i limiti in città per due volte in un anno. La Conferenza Unificata ha inoltre chiesto e ottenuto multe più salate per la sosta nei parcheggi per disabili, d’ora in poi da 330 fino a 990 euro, e per la sosta in corsie e fermate degli autobus, che ora costeranno da 165 a 660 euro.

