Masterchef 12, Edoardo Franco è il vincitore: cosa ha vinto e chi è l’ex rider originario di Varese

Masterchef 12, Edoardo Franco è il vincitore del programma di cucina, targato Sky. Ha 26 anni ed è riginario di Varese. Nel programma è arrivato da disoccupato e ne esce con diversi premi che potrebbero aiutarlo a svoltare nella vita professionale.

Edoardo Franco è il vincitore di Masterchef 12. Con questo importante traguardo si porta a casa 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Il menù della vittori si intitola “Tutto mondo”, ispirato dal titolo del murale realizzato da Keith Haring, il vincitore Edoardo dice: “Per me il cibo deve unire e non dividere, il mio intento è quindi quello di mettere d’accordo tutti e tre i giudici con un menù di sapori pensati per gli abitanti di tutto il mondo. I miei piatti sono il frutto”.

L’antipasto è “Medievale ma non troppo”, cioè una barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione, latticello e porro fritto, accompagnato da infuso alla barbabietola e aneto. Come primo ha reinterpretato il kebab con dei ravioli, con salsa di albicocca e foglie di carota. Quindi il secondo, Capesante al curry, mettendo insieme il dolce con lo speziato, insieme a una maionese al corallo e coriandolo fritto. Infine il dolce, “Matrimonio in. Bianco”, una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e un inserito di maracuja.

EDOARDO È IL DODICESIMO MASTERCHEF ITALIANO!! 🌟💖🎉🔥🚀✨💫💥 pic.twitter.com/LofANB2kZx — MasterChef Italia (@MasterChef_it) March 2, 2023

Chi è l’ex rider originario di Varese

Edoardo ha 26 anni ed è entrato nel programma di Sky da disoccupato. Prima tra i suoi diversi lavori, è stato in Germania come rider per un servizio di delivery. Durante la scuola alberghiera ha fatto uno scambio culturale in Svezia: “E ci sono tornato come cameriere – ha raccontato a La Stampa – Amo cucinare e amo mangiare, e amo farlo con persone con cui mi sento a mio agio”. Poi ha avuto un’esperienza in Germania, dove ha provato a fare il barman, e infine il rider per la consegna del cibo a domicilio, finché non si è licenziato per rientrare ancora una volta in Italia dai genitori e la sorella.

Dopo la vittoria a Masterchef, ecco quali sono gli obiettivi: “Al momento organizzare cene private, fare il personal chef, ma non per soldi: devo cucinare per persone con cui sto bene. La negatività è inutile. Poi penso a un’azienda alimentare con un amico imprenditore di prodotti di qualità a lunga conservazione, tipo super sottaceti. Mi piacerebbe continuare a fare Tv, la mia genuinità ha incontrato l’affetto della gente. Un ristorante come investimento nel 2023 è rischiosissimo, è più una cosa che farei per passione. Oppure aprire un chiringuito”.

