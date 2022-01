Amazon prime: tutte le uscite di gennaio 2022

Amazon prime: le uscite di gennaio 2022. La piattaforma streaming sta sempre di più sviluppando contenuti originali. Dopo la conquista della Champions League punta anche ai film.

Amazon Prime Video si fa sempre più strada nel mondo dello streaming. Dopo aver conquistato la partita di Champions League del mercoledì sta producendo film e serie tv originali.

Il film più atteso è certamente The Tender Bar per la regia di George Clooney, tratto dal romanzo del Premio Pulitzer “Il bar delle grandi speranze” di J.R.

Moehringer. Come prodotto originale italiano c’è Ariaferma con Toni Servillo e Silvio Orlando, acclamatissimo durante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Tra le serie tv più attese c’è la produzione italiana “Monterossi”, la serie basata sui romanzi di genere giallo scritti da Alessandro Robecchi che sarà disponibile dal 17 gennaio 2022. Un’altra serie tv molto attesa è As We See It, otto episodi disponibili dal 21 gennaio 2022.

Tutti i titoli originali targati Amazon Prime

Non mancano dunque prodotti di film e serie tv originali targati Amazon Prime Video. Nel mese di gennaio sono diverse le nuove uscite sulla piattaforma streaming video di Amazon.

The Tender Bar (7 gennaio)

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso (14 gennaio)

Flashback (31 gennaio)

Time is Up (3 gennaio)

Tre sorelle (27 gennaio)

Monterossi (stagione 1, 17 gennaio)

As We See It (stagione 1, 21 gennaio)

The Legend of Vox Machina (stagione 1, 28 gennaio)

