Il nuovo codice della strada 2023 fortemente voluto da Matteo Salvini dopo i numerosi incidenti degli ultimi mesi, tutelerà maggiormente anche i ciclisti. Ecco perchè e come.

Il nuovo testo del ministero delle infrastrutture

Il provvedimento su cui ha lavorato il ministero dei trasporti modifica alcune disposizioni del Codice della strada. Il testo è intitolato “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”. L’obiettivo del ddl è avvicinarsi il più possibile a zero vittime sulla strada entro il 2050 («Vision Zero») dando anche impulso all’uso della mobilità dolce e alternativa.

Il Codice della strada 2023 tutelerà i ciclisti: ecco come

Secondo quanto previsto nel nuovo codice della strada per gli automobilisti obbligo di almeno un metro e mezzo di distanza per superare un ciclista. Il tutto per sottolineare che i sorpassi dei ciclisti da parte dei veicoli a motore devono essere effettuati con adeguato distanziamento laterale, tenendo conto della velocità reciproca, dell’ingombro del veicolo a motore, della ridotta stabilità dei velocipedi e mantenendo una adeguata distanza di sicurezza.

Ampliamento delle piste ciclabili

Tra le novità c’è quella di ampliare le aree con le piste ciclabili e individuare zone a priorità ciclabile con limite di velocità a 30 chilometri orari.