Dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan, la reazione della Cina non si è fatta attendere. E Taiwan, dopo il secondo giorno di esercitazioni cinese nello stretto, fa sentire la sua voce in merito.

Taiwan alla Cina: “escalation distrugge pace”. E l’Ue invita alla calma

Dopo l’avvio delle esercitazioni militari cinesi, Taiwan interviene per fare desistere la Cina nel proseguire in queste azioni.ì: “Questa pericolosa escalation della minaccia militare sta distruggendo la pace e la stabilità nella regione e va condannata – si legge in un tweet del ministero degli Esteri di Taiwan con parole attribuite al ministro Jospeh Wu – la Cina ha effettuato un record di 68 incursioni di caccia e ha fatto passare 13 navi da guerra intorno a Taiwan” con “molte” unità che nel mezzo delle maxi manovre militari cinesi “hanno superato la linea mediana dello Stretto per simulare attacchi“.

L’intervento della Unione Europea