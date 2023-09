Il testo del nuovo codice della strada interviene anche sul parcheggio selvaggio con nuove sanzioni per chi sgarra

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo Codice della strada che promuove una linea dura per i recidivi che non rispettano le regole. Il pacchetto di norme, voluto dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, è passato anche al vaglio della Conferenza unificata.

Il testo del nuovo codice della strada interviene anche sul parcheggio selvaggio.

Parcheggio selvaggio, stretta con il nuovo codice della strada

Nel provvedimento che va a modificare il Codice della strada, aumenteranno anche le sanzioni pecuniarie in caso di sosta nei posti dedicati ai disabili. Il ministero dei Trasporti ha comunicato che saranno elevate, per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, a 165-660 euro (ora previste da euro 80 ad euro 328) e per i restanti veicoli a 330-990 (ora prevista tra euro 165 ad euro 660).

Maggiori sanzioni anche per parcheggi sulle piazze di sosta dei bus

Multe più pesanti saranno previste anche se si parcheggia nelle corsie riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e di tutti i mezzi di trasporto pubblico locale: per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote tra 87 a 328 euro (ora tra 41-168 euro) e tra 165- 660 euro per i restanti veicoli (ora tra 87 a 344 euro).