Chi vincerà LOL 3, pronostici e anticipazioni sul finale del game show

Chi vincerà LOL 3 – Chi ride è fuori: pronostici e anticipazioni. Nei prossimi giorni Prime Video pubblicherà gli ultimi due episodi dell’amato game show. Paolo Cevoli è già fuori, Herbert Ballerina è l’unico ancora senza giallo: chi si assicurerà la vittoria?

Chi vincerà LOL 3 – Chi ride è fuori, i pronostici: chi è più vicino alla vittoria?

Gli ultimi due episodi di LOL 3 – Chi ride è fuori saranno disponibili su Prime Video a partire da giovedì 16 marzo. Come già visto nelle precedenti stagioni, un gruppo di dieci comici d’eccezione si sta sfidando a colpi di battute sotto gli occhi attenti di Fedez. Sei ore di risate trattenute, basta un sorrisino e si rischia l’eliminazione. Al momento l’unico concorrente privo di cartellino giallo è Herbert Ballerina, che sta tormentando i suoi colleghi con continue mitragliate di battute nonsense. Il resto del cast è ancora tutto in gioco, ad esclusione di Paolo Cevoli, che ha ceduto al riflessivo psicologo di Fabio Balsamo.

Ballerina parte senz’altro in vantaggio, ma non è detta l’ultima parola. La minaccia costante di Maccio Capatonda, arma segreta dei conduttori, potrebbe rivelarsi troppo anche per lui, che lo conosce benissimo. Nino Frassica è senz’altro un favorito, nessuno degli altri concorrenti in gara riesce ad interagire con lui per più di qualche minuto prima di dover battere in ritirata per trattenere le risate. Anche nel suo caso, tuttavia, non è detto che riesca ad arrivare fino alla fine. Come Lillo, Frank Matano e il Mago Forest prima di lui, Frassica è il peggior nemico di se stesso e rischia di farsi ridere da solo. Alla fine potrebbero spuntarla Fabio Balsamo o Marina Massironi, due comici che si sono già dimostrati letali nelle prime quattro puntate.

Anticipazioni e previsioni: il cliffhanger della quarta puntata

La quarta puntata di LOL 4 si è conclusa con uno stuzzicante cliffhanger. Uno dei comici ha riso e Fedez è pronto a fare il suo ingresso per mostrare un cartellino: sarà un’espulsione o l’ultima ammonizione? “Porto con me purtroppo un cartellino molto pesante” ha affermato il rapper e conduttore. Un’affermazione solenne che esclude il giallo ad Herbert, un concorrente importante potrebbe essere stato eliminato. Le clip di anticipazione mostrano un folto gruppo di concorrenti ancora in gara, ma non è raro per Fedez e Frank Matano mandare nella mischia un concorrente già eliminato per creare scompiglio. Chi avrà ceduto alle barzellette di Nino Frassica?