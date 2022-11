Paolo Cevoli, chi è il comico di Zelig: LOL 3, vita privata, moglie, spettacoli

Chi è Paolo Cevoli, celebre comico di Zelig. Il noto cabarettista di Riccione è uno dei dieci concorrenti della terza edizione di LOL – Chi ride è fuori. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera e vita privata dell’artista.

Chi è Paolo Cevoli: vita privata, carriera e spettacoli del comico di Zelig

Nato a Riccione il 29 giugno 1958, Paolo Cevoli ha 64 anni ed è un attore comico e cabarettista molto famoso in Italia. Da tempo uno dei volti più apprezzati sul palco di Zelig, Cevoli si è costruito un ampio seguito di fan nel corso della sua carriera.

Cresciuto in una famiglia di imprenditori nel settore turistico, da una mano fin da giovane a gestire l’albergo di famiglia. Ottiene una laurea in giurisprudenza nel 1983 all’Università di Bologna e per un po’ segue le orme dei genitori e lavora come gestore del Grand Hotel di Rimini. In seguito, decide di inseguire una carriera artistica e partecipa alla Zanzara d’Oro, concorso per giovani comici in cui arriva al terzo posto.

Fa il suo esordio in tv nel 1990, come ospite al Maurizio Costanzo Show, pur continuando ad investire e lavorare nel settore alberghiero e della ristorazione. È proprio nel suo locale che viene notato da Gino e Michele, che lo invitano ad esibirsi a Zelig. È l’inizio di una lunga e prospera collaborazione che continua per oltre dieci anni. Sul palco del cabaret milanese Paolo Cevoli porta in scena i suoi personaggi più amati, come l’assessore Palmiro Cangini, l’imprenditore Teddy Casadei, il “sostituto VIP” Lothar e il motociclista Olimpio Pagliarani.

Grazie alla fama ottenuta con Zelig, Cevoli organizza diversi tour di spettacoli in giro per l’Italia. Tra questi ricordiamo il Roncofritto global show, Disco Paradise ’77, La Penultima Cena e i più recenti Perché non parli e La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli.

Paolo Cevoli torna alla ribalta con LOL – Chi ride è fuori 3

Paolo Cevoli sarà uno dei dieci comici partecipanti alla terza edizione italiana di LOL – Chi ride è fuori. Il comico di Zelig è pronto ad approdare nel game show di Prime Video, sfidando i colleghi a colpi di gag per assicurarsi un montepremi di 100mila euro da dare in beneficenza.

Le regole sono sempre le stesse: niente risate, sorrisi o smorfie o sei fuori. A fare da arbitro e conduttore c’è il solito Fedez affiancato da Frank Matano. Herbert affronterà la concorrenza di tanti altri amati comici italiani, come Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Paolo Cevoli è sposato dal 1983 con Elisabetta Garuffi, imprenditrice bolognese proprietaria dell’atelier Tosca Spose. Dal loro amore nascono due figli. Il primo, Giacomo, nasce nel 1988, il secondo, Davide, nel 1990. Il comico appare spesso in compagnia di moglie, figli e nipoti sul suo profilo Instagram, dove ha raccolto oltre 45mila fan.