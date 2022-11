Herbert Ballerina, chi è il comico spalla di Maccio: Mai dire, LOL 3, vita privata, vero nome

Chi è Herbert Ballerina, comico e conduttore tv diventato famoso grazie a Mai dire. Apparso anche al cinema al fianco di Maccio Capatonda, nel 2022 Herbert Ballerina è uno dei partecipanti della terza edizione di LOL – Chi ride è fuori.

Chi è Herbert Ballerina: vero nome, vita privata e carriera del comico di Mai Dire

Nato a Campobasso il 7 marzo 1980, Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina, ha 42 anni ed è un noto attore comico italiano, che ha trovato la fama spalleggiando Maccio Capatonda in molte edizioni di Mai dire.

Dopo la laurea al DAMS di Bologna entra nel giro dell’amato comico pugliese unendosi alla Shortcut Productions. Partecipa a molti sketch per Mai dire Lunedì, Mai dire Martedì e Tatami ed è uno degli assurdi attori dei finti trailer umoristici di Maccio, origine del suo nome d’arte. Recita inoltre nelle miniserie comiche Drammi Medicali, La Villa di Lato, Leggerezze, Mariottide e Piccol. Appare inoltre nella serie di La7 Mario, in cui interpreta il passante Pino Cammino, testimone di diversi avvenimenti descritti sempre nella stessa maniera: “Una botta fenomenale, sono schizzati fuori come una catapulta!”.

Nel corso degli anni ha recitato inoltre in diversi film comici. Fa il suo esordio al cinema nel 2011, nel secondo film di Checco Zalone Che bella giornata. Recita inoltre nei film di Maccio Italiano Medio e Omicidio all’italiana, Quel bravo ragazzo, L’agenzia dei bugiardi e In vacanza su Marte.

Herbert Ballerina sulle orme di Maccio Capatonda a LOL – Chi ride è fuori 3

Herbert Ballerina sarà uno dei dieci comici partecipanti alla terza edizione italiana di LOL – Chi ride è fuori. L’attore molisano è pronto ad approdare nel game show di Prime Video, sfidando i colleghi a colpi di gag per assicurarsi un montepremi di 100mila euro da dare in beneficenza. Le regole sono sempre le stesse: niente risate, sorrisi o smorfie o sei fuori.

A fare da arbitro e conduttore c’è il solito Fedez affiancato da Frank Matano. Herbert affronterà la concorrenza di tanti altri amati comici italiani, come Paolo Cevoli, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Si sa molto poco della vita privata di Herbert, che non tende a condividere molte informazioni sui suoi familiari e sulla sua situazione sentimentale. In passato Luciano ha avuto una relazione con una collega, l’attrice Lucia Di Franco. I due, alla fine, pare abbiano deciso di prendere strade diverse. Anche sul suo profilo Instagram non si trova granché sulla sua vita amorosa. Il comico molisano diverte spesso il suo seguito di quasi 350mila fan con brevi sketch e aggiornamenti sulle sue apparizioni televisive.