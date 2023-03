Fedez in lacrime sui social confessa i suoi problemi di salute: ecco le parole del rapper

Fedez dopo aver abbandonato i social per qualche giorno, ritorna in diretta per chiarire la sua condizione di salute. Il rapper ha sottolineato che la sua salute mentale è stata messa a dura prova “dagli psicofarmaci che ha iniziato a prendere dopo la diagnosi del tumore al pancreas” e, in particolare, racconta di quell'”antidepressivo che da gennaio” assumeva, ma che “non era giusto per me“, afferma.

Fedez ha parlato a cuore aperto su Instagram. “Ciao a tutti, eccomi dopo una lunga assenza, un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma. Anzitutto ci tengo a ringraziarvi per i messaggi di vicinanza che mi avete mandato. In seconda istanza ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie su di me e la mia famiglia che non sono corrispondenti al vero ed è giusto che vi racconti io quello che è successo. Purtroppo devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento e mi sia affidato solo a psicofarmaci che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che proprio non era indicato a me. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali molto forti dal punto di vista fisico, fino a provocarmi dei tic nervosi alla bocca da impedirmi di parlare in maniera libera.

Avendomi dato degli effetti collaterali molto forti, ho dovuto sospendere questo farmaco senza scalarlo. Per chi non ha dimestichezza con gli psicofarmaci solitamente non si fa questa cosa a meno che non ci sono dei rischi importanti. Io correvo dei rischi importanti e quindi ho dovuto sospenderlo in maniera repentina e mi ha provocato una cosa che si chiama effetto rebound, che una cosa che non auguro a nessuno. Oltre a darmi un annebbiamento importantissimo a livello cognitivo, mi ha dato dei forti spasmi muscolari alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, sensazioni di vertigini molto forti, nausea, ho perso praticamente 5 chili in 4 giorni. Non una bella cosa che mi ha impedito di svolgere il mio lavoro. Motivo per cui non sono potuto essere presente alla presentazione di Lol, non ho potuto presenziare al processo per la strage di Corinaldo e diverse altre cose. Ad oggi non sono al 100%, ho ancora un po’ di vertigini e sudorazioni pazze ma giorno dopo giorno miglioro”.