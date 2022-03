Chi è Fabio Balsamo, attore comico napoletano del gruppo comico web The Jackal. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata e l’eclettica carriera dell’attore classe 1989, tra teatro, cinema e web.

Chi è Fabio Balsamo, comico dei The Jackal

Nato a Casalnuovo, in provincia di Napoli, nel 1989, Fabio Balsamo si è conquistato una grande fama sul web grazie alla sua partecipazione agli esilaranti sketch comici dei The Jackal. Nel corso degli anni, Balsamo si è guadagnato l’affetto e le risate del pubblico di internet, diventando uno dei membri più amati del gruppo comico partenopeo.

Tanti personaggi da lui interpretati, spesso caratterizzati da un’esposizione impassibile seguita da esilaranti e spesso più che giustificati scatti di furiosa insofferenza. Tra questi ricordiamo i pazienti disperati del Dottor Internet, interpretato da Gianluca “Fru” Colucci, la tormentata vittima di Ciro Priello in Gli effetti di Gomorra sulla gente, e il lapidario e conciso Dottor Fabio.

Vita privata e carriera

Prima del suo esordio sul web, Fabio Balsamo aveva già una rispettabile carriera nel mondo dello spettacolo. Laureato in arte drammatica, ha studiato teatro, canto e doppiaggio. In carriera ha recitato in molte produzioni teatrali, portando sul palco classici come Sei personaggi in cerca d’autore, Macbeth e Salomé. Con il suo ingresso nei The Jackal nel 2015, Balsamo fa il suo debutto nel mondo del cinema e delle serie tv. Nel 2017 è uno dei protagonisti del primo film al cinema del gruppo, AFMV – Addio fottuti musi verdi.

Recita inoltre in Babbo Natale non viene da Nord di Maurizio Casagrande e in 7 ore per farti innamorare. Nel 2021 è un membro del cast della serie Netflix Generazione 56k, esordio nel mondo seriale dei The Jackal.

Per quanto riguarda la sua vita privata si sa veramente poco. Fabio Balsamo non è solito condividere molti dettagli sulla sua vita sentimentale, per questo non è dato sapere se abbia o meno una compagna. Ha tuttavia un profilo Instagram personale molto seguito, con ben 280mila follower.

L’attore usa l’account sia per condividere informazioni sui suoi progetti e collaborazioni, sia per interagire scherzosamente con la propria fanbase.