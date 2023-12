Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024, i favoriti e le quote dei bookmaker

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024? A pochi mesi dalla kermesse musicale più seguita d’Italia i bookmaker hanno già selezionato i propri favoriti. Ecco le quote e le previsioni sui cantanti in gara.

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2024, le quote e i favoriti

L’attesa per il Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, è sempre più spasmodica. Con l’annuncio della lista dei cantanti in gara da parte di Amadeus, il pubblico ha già cominciato a speculare sui possibili favoriti tra gli artisti in lizza. Anche i bookmaker sembrano avere già le idee chiare: molte piattaforme di scommesse hanno infatti già selezionato le quote sui possibili vincitori.

La principale favorita sembra essere Alessandra Amoroso, quotata al 4.0 su Sisal, Eurobet e William Hill e al 4.5 su Snai. La cantante, lanciata da Amici nel 2009, è al suo esordio all’Ariston come concorrente, dopo numerosi apparizioni da ospite. I suoi principali rivali, per i bookmaker, sono i Negramaro, quotati al 6.0 su Sisal e William Hill, al 6.5 su Snai e al 7.0 su Eurobet. Occhi aperti anche su Geolier, Annalisa ed Angelina Mango, che potrebbero dar del filo da torcere ad Amoroso e Sangiorgi secondo gli scommettitori.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Le quote più alte, vittorie impossibili o possibili sorprese?

All’altra estremità dello spettro, gli artisti più lontani dalla vittoria sono un gruppo amarcord, i Ricchi e Poveri, che passano da una quota minima di 67 su William Hill, ad una massima di 100 su Sisal. Il fondo della classifica include anche molti artisti giovani come Maninni, Rose Villain, Il Tre, i controversi La Sad e il re dei tormentoni estivi Fred De Palma. È ancora presto, tuttavia, per rassegnarsi alla sconfitta. Non è detto che uno dei brani degli artisti sfavoriti non riesca a conquistare il pubblico a casa…