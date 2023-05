Alessandra Amoroso, chi è il nuovo fidanzato Valerio Pastore

La cantante Alessandra Amoroso, l’unica donna assieme a Laura Pausini ad essersi esibita a San Siro, ha un nuovo fidanzato. Ecco chi è il nuovo amore della cantante.

Alessandra Amoroso, chi è il fidanzato

Il nuovo compagno di Alessandra Amoroso, secondo una indiscrezione fatta trapelare dal settimanale Chi, si chiama Valerio Pastore. Stando a quanto si sa su di lui, ha 28 anni ed è un tecnico del suono. Originario di Eboli, in provincia di Salerno, vive a Olevano Tusciano ma starebbe valutando di poter andare a convivere con la cantante.

Come si sono conosciuti

Non si conosce altro della sua vita e non si sa come abbia conosciuto l’attuale compagna. È probabile, però, che Amoroso abbia conosciuto Pastore in un’occasione di lavoro.

I primi paparazzi

Il settimanale di gossip Chi ha fotografato la nuova coppia in un supermercato di Roma mentre i due erano impegnati a fare la spesa tra le corsie del supermercato. I due assieme sono apparsi molto sorridenti e hanno fatto trapelare un’ottima complicità tra abbracci sorrisi spontanei. Non si sa con precisione da quanto stiano insieme.

Foto dal settimanale “Chi”

La prima a lanciare lo scoop dei due insieme fu l’esperta di gossip Deianira Marzano che su Instagram fece il nome di Pastore come nuovo compagno della Amoroso.