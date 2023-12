Laura Pausini prossima conduttrice di Sanremo? Parla Amadeus: “Brava, capace, credibile”

Laura Pausini sarà la prossima conduttrice di Sanremo nel 2025? La cantante, in lizza per sostituire Amadeus nel prossimo Festival, è molto apprezzata anche dall’attuale direttore artistico: “È brava, capace, credibile”.

Laura Pausini prossima conduttrice di Sanremo nel 2025, l’ipotesi di Dondoni

A pochi mesi dal Festival di Sanremo 2024, si parla già del futuro della kermesse dopo la fine dell’era Amadeus. Il conduttore e direttore artistico del Festival, al timone dal 2020, è pronto a passare il testimone dopo la prossima edizione. Sono tanti i grandi nomi in lizza per un posto al Teatro Ariston nel 2025, sebbene non sia ancora esclusa la possibilità di un encore da parte di Amadeus. Una delle candidature che ha stuzzicato maggiormente la curiosità del pubblico è quella della celebre cantante Laura Pausini, in passato già conduttrice dell’Eurovision Song Contest 2022.

L’opinione di Amadeus: “Le qualità di Laura sono sotto gli occhi di tutti”

A proporre questa possibilità è Luca Dondoni, giornalista e conduttore del podcast Pezzi – Dentro la musica, presentato insieme ad Andrea Laffranchi e Paolo Giordano. Durante il podcast Dondoni ha chiacchierato proprio con Amadeus, chiedendogli la sua opinione su un possibile Festival di Sanremo 2025 condotto da Laura Pausini: “Io alla Rai consiglierei Laura Pausini per il 2025. Sarebbe la donna perfetta in quanto ha fatto televisione, ha presentato l’Eurovision, ha la sua Fiorello… che è Paola Cortellesi, con la quale ha fatto degli spettacoli su Rai 1. Conosce la musica. A te piacerebbe?”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Amadeus è parso particolarmente affascinato da questa possibilità: “Hai detto tutte qualità di Laura che sono sotto gli occhi di tutti. Laura è brava, capace, credibile. Il rapporto con Paola è popolare. Mi sembra…Mi piacerebbe! Io da spettatore, poi chiaramente una volta che non lo faccio io ognuno giustamente fa quel che vuole. Però la presenza femminile sul palco io la trovo giusta“.