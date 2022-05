I Ricchi e Poveri oggi: canzoni, vita privata, mariti, mogli e figli del quartetto

Chi sono oggi i Ricchi e Poveri, tutto sul quartetto celebre tra gli anni Settanta e Ottanta. Scopriamo qualcosa in più sulla carriera del gruppo musicale, sui loro maggiori successi e sulla vita privata dei suoi membri.

I Ricchi e Poveri oggi, chi sono: vita, carriera, canzoni, membri

I Ricchi e Poveri sono un quartetto formatosi nel 1967, tra i complessi italiani di maggior successo della storia della musica. Il gruppo vanta infatti ben 22 milioni di dischi venduti, al secondo posto per vendite dietro i Pooh.

Nel corso della loro lunga carriera, i Ricchi e Poveri hanno sfornato un successo dietro l’altro, raggiungendo l’apice della loro fama tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta. Tra i loro brani più famosi e amati spiccano La prima cosa bella, primo loro vero successo che gli vale il secondo posto al Festival di Sanremo 1970, Che sarà, con il quale arrivano di nuovo secondi al Festival nel 1971, e Sarà perché ti amo, quinta a Sanremo 1981, ma anche il singolo più venduto di quell’anno, con 7 milioni di copie vendute.

Sono inoltre autori di classici come Mamma maria, Voulez vous danser/Acapulco, Cosa sei e Se mi innamoro.

Il quartetto originale era composto dalla cantante Angela Brambati, il chitarrista e saxista Angelo Sotgiu, il tastierista Franco Gatti e la cantante Marina Occhiena.

Nel 1981 Marina Occhiena lascia il gruppo per dedicarsi alla sua carriera solista. Il trio diventa poi un duo nel 2016, quando Franco Gatti decide di dedicare più tempo alla propria famiglia. “L’età avanza e non me la sento più di girare il mondo” aveva dichiarato il cantante e tastierista. Quattro anni dopo, nel 2020, viene annunciata a sorpresa la loro reunion. Quell’anno, i Ricchi e Poveri partecipano come ospiti al Festival di Sanremo, cantando i loro brani più amati.

In seguito fanno diverse apparizioni televisive, partecipando a Il Cantante Mascherato 2021 sotto il costume del Baby Alieno 1, e come ballerini per una notte a Ballando con le stelle. Sempre nel 2021 esce il loro ultimo album, ReuniON.

Vita privata: mariti, mogli e figli

Nata il 20 ottobre 1947 a Genova, Angela Brambati ha 74 anni. In passato ha avuto una relazione con un altro membro del quartetto, Angelo Sotgiu, naufragata dopo qualche anno, con i due che restano ottimi amici.

In seguito, la cantante ha sposato Marcello Brocherel, albergatore di Aosta e padre di suo figlio, Luca, nato nel 1976. I due si lasciarono pochi anni dopo, proprio a causa del tradimento di Brocherel con l’altra cantante del gruppo Marina Occhiena. Oggi il figlio Luca ha 44 anni ed è un ristoratore di successo. Angelo Sotgiu, sassaritano nato il 22 febbraio 1946, si è invece sposato con Nadia Cocconcelli, che vive ben lontana dal mondo dello spettacolo.

La coppia è insieme da quarant’anni, e ha avuto due figli, Elena e Daniele.

Marina Occhiena, nata a Genova il 19 marzo 1950, ha 72 anni e in passato ha avuto una relazione sentimentale con il cantante Franco Califano. A causa della sua storia con il marito di Angela, Marina decise di lasciare il gruppo nel 1981. In seguito, nel 1997, Marina ha sposato il ginecologo Giuseppe Giordano, con il quale ha avuto un secondo figlio con l’inseminazione artificiale.

Infine il “baffo” Franco Gatti, anche lui genovese nato il 4 ottobre 1942, ha una storia familiare tragica alle spalle. Sposato e padre di due figli, ha perso prematuramente suo figlio Alessio diversi anni fa. Il ragazzo, a soli 22 anni, fu trovato morto nella sua abitazione a Genova nel 2013. Per questo motivo, nel 2015, Gatti decise di ritirarsi e lasciare il gruppo.