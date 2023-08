Marcell Jacobs, chi è la moglie Nicole Daza: matrimonio e figli

Chi è Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs? I due Si sono conosciuti tre anni fa in una serata in discoteca a Milano e da quel momento in poi non si sono più lasciati e sabato 17 settembre 2022 si sono sposati.

Marcell Jacobs, chi è la moglie Nicole Daza

Nicole Daza è la moglie di Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020. I due vivono a Roma e la ragazza è molto attiva anche su Instagram. Sul social conta più di 65mila follower ed è proprio dai canali social che ha lanciato a Marcell Jacobs il messaggio di buona fortuna in vista della gara a Tokyo. “Ciao amore mio, volevo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanto sacrificio e impegno ci hai messo ogni giorno e siamo orgogliosi e fieri di te“. Un messaggio che ha portato anche fortuna, visto l’oro olimpico conquistato dall’atleta.

Matrimonio

Nel settembre 2022 i due hanno decisione di suggellare la loro unione e si sono sposati. Presenti alla festa 170 invitati, tra i quali il campione di salto in lungo Gianmarco Tamberi,anche lui fresco di matrimonio con la fidanzata Chiara Bontempi e grande amico di Marcel. Dopo la festa, i due sono apparsi felicissimi tanto che anche sui canali socia hanno condiviso i primi scatti da marito e moglie. La cerimonia si è svolta a Gardone Riviera, non distante da Desenzano, dove Jacobs è cresciuto.

Figli

Nicole Daza e Marcell Jacobs hanno avuto insieme due figli: Anthony, nato nel 2019, e Meghan. Marcell Jacobs, comunque, era già papà di un altro bambino avuto da una relazione precedente: Jeremy. Primo figlio nato quando il campione olimpico aveva solamente 19 anni da una relazione precedente.

Curiosità sulla moglie di Marcell Jacobs

Prima di incontrare l’atleta Nicole non aveva un gran rapporto con lo sport, ma ora le cose sono cambiate: “Non lo praticavo affatto, con il tempo ho imparato quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo per sentirsi bene con se stessi. Ora mi alleno circa 3 volte alla settimana in palestra. E poi qualche volta, aggiungo anche una seduta di pilates”.