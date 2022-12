Chi è Maninni, finalista di Sanremo Giovani con “Mille Porte”

Alessio Maninni, classe ’97, è un cantautore nato e cresciuto a Bari, luogo in cui si è avvicinato alla musica da bambino. In arte Maninni, è cresciuto per molti anni suonando una chitarra e ascoltando moltissimi generi musicali. Taciturno ed empatico, Maninni esordisce nel 2017 con “Parlami di te” e nel 2019 il brano pubblica “Peggio di ieri”.

Nel 2021 con il primo singolo Senza entra nelle playlist di Spotify Scuola Indie e New Music Friday. Successivamente pubblica anche i singoli “Vestito rosso” e “Vaniglia” che riscuotono un buon successo soprattutto sulle piattaforme digitali. Il 15 dicembre del 2021 esce per Sony Music Italy il nuovo singolo “Bari NY” per poi essere premiato come Miglior Artista Emergente 2021 da Rai Radio Tutta Italiana. A luglio dello stesso anno esce il nuovo singolo estivo Caffè, anche questo viene supportato da tutte le piattaforme digitali.