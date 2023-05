Chi era Gigi Sabani, causa morte e vita privata dell’imitatore: carriera, figli, moglie

Chi era Gigi Sabani: carriera, vita privata e causa della morte del noto imitatore. Icona della tv italiana anni Ottanta e Novanta, si è fatto valere anche come conduttore e cantante. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi era Gigi Sabani, causa morte e carriera dell’imitatore

Nato a Roma il 5 ottobre 1952, Gigi Sabani era un celebre imitatore e comico, tra i più amati personaggi televisivi degli anni Ottanta e Novanta. Fin da piccolo era molto dotato nell’imitare le voci dei suoi amici e professori e persino i rumori del tram. Si fece conoscere dal pubblico italiano nel 1973 con la sua partecipazione a La Corrida, trasmissione radiofonica diretta da Corrado. Durante il suo esordio in radio Sabani imita colossi come Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Mino Reitano, guadagnandosi fin da subito la simpatia degli ascoltatori. Poco tempo dopo fa il suo debutto anche in televisione, sempre come imitatore.

È l’inizio di una carriera di grande successo sul piccolo schermo per Gigi Sabani. Nel 1980 lavora insieme a Pippo Baudo nel suo Domenica In, mentre tra il 1981 e il 1982 è prima in due edizioni di Fantastico e poi alla guida di Premiatissima, trasmissione che gli consente di mettere in mostra anche le sue abilità canore. Dal 1983 al 1986 è il conduttore dello storico quiz Ok, il prezzo è giusto!, che gli vale ben due Telegatti. Negli anni successivi torna a Buona Domenica e lavora a molti altri programmi di successo. Tra questi ricordiamo Stasera mi butto, Piacere RaiUno, Un biglietto per… la canzone del secolo, Ci siamo!?!, Il grande gioco dell’oca e Re per una notte. Ha inoltre partecipato al Festival di Sanremo 1989 con il brano La fine del mondo e ha recitato al cinema con Jerry Calà in Gli inaffidabili nel 1997.

Lo scandalo giudiziario e gli ultimi anni di carriera

Nel 1996 la carriera di Gigi Sabani subì uno stop improvviso a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Vallettopoli. L’imitatore fu accusato di induzione alla prostituzione e rimase per 13 giorni agli arresti domiciliari, salvo poi essere scagionato da tutte le accuse. Ciononostante Sabani faticò molto a riprendersi a livello professionale e a tornare ai suoi precedenti livelli di visibilità. Negli ultimi anni della sua carriera l’imitatore tornò a condurre programmi come La sai l’ultima? e Facce da Quiz e fu ospite fisso di Buona Domenica e I Fatti Vostri.

Causa della morte, cosa è successo a Gigi Sabani?

Gigi Sabani è morto il 4 settembre 2007, all’età di soli 54 anni, stroncato da un attacco di cuore. L’imitatore si trovava a Roma, sua città natale, e fu colpito da un malore mentre era a cena con sua sorella Isabella. Sabani era stato da un medico poco tempo prima, preoccupato da alcuni sintomi, ma gli era stato diagnosticato solo uno stato di stress. Dopo i funerali celebrati alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, le ceneri di Gigi Sabani sono state tumulate nel cimitero di Prima Porta, insieme a quelle di sua madre.

Vita privata: moglie, figli, compagna

Nel corso della sua vita Gigi Sabani è stato sposato con Rita Imperi, madre del suo primo figlio Simone Sabani, nato nel 1981. Dopo la fine della loro relazione, l’imitatore ha ritrovato l’amore con la sua ultima compagna, Raffaella Ponzo. La donna diede alla luce il suo secondo figlio, Gabriele, poco tempo dopo la morte di Sabani. Intervistata da Mara Venier a Domenica In, Raffaella Ponzo ha spiegato di essersi accorta della gravidanza una settimana dopo la scomparsa del compagno: “Un figlio che volevamo entrambi, anche se io mi sentivo già che lo aspettavo”. Ponzo ha raccontato di aver fatto di tutto per far conoscere a Gabriele almeno una parte di suo padre: “Sin da piccolo gli ho fatto vedere i video e i filmati del papà, glielo ho fatto conoscere con il sorriso e voglio che lui del papà abbia questa immagine”.