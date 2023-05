Simone Sabani, chi è il figlio di Gigi Sabani: vita privata, lavoro, moglie

Chi è Simone Sabani, figlio di Gigi Sabani. Attore in carriera, appare spesso in tv per parlare del padre, scomparso nel 2007.

Chi è Simone Sabani, figlio di Gigi Sabani. Primogenito dell’amato imitatore scomparso nel 2007, ha seguito le orme del padre costruendosi una carriera nello spettacolo come attore professionista. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo conto.

Chi è Simone Sabani, figlio di Gigi Sabani: vita privata, lavoro, carriera

Nato il 14 maggio 1981, Simone Sabani ha 42 anni ed è il figlio dell’amato conduttore Gigi Sabani e della sua prima moglie, Rita Imperi. Ha seguito le orme di suo padre e si è costruito una carriera nel mondo dello spettacolo. Lavora come attore ed ha recitato in un paio di pellicole negli ultimi anni: La grande rabbia nel 2016 e Il tempo è ancora nostro nel 2023. Simone Sabani è apparso inoltre in molte fiction e serie tv come Distretto di Polizia, Don Matteo e Squadra Antimafia. Nel 2020 si è inoltre guadagnato il Premio Vincenzo Crocitti International come Attore in Carriera.

Simone è spesso ospite in programmi televisivi per parlare del padre. Gigi Sabani si separò da sua moglie Rita quando Simone era ancora piccolo e morì prematuramente nel 2007, colpito da un infarto all’età di 54 anni: “La cosa che mi manca di più è la sua allegria nonostante tutto”. Ha parlato in più occasioni anche dei problemi giudiziari di Gigi Sabani, coinvolto e poi assolto nel caso Vallettopoli: “Nel 1996 non so cos’è successo, nel 1998 stavo entrando in Polizia e poi cambiai strada per diversi motivi, ma io e mio padre abbiamo sempre visto la divisa come punto da focalizzare per il rispetto. Lui disse: ‘È uno scherzo?’, non si aspettava una simile situazione. Invece no, era una realtà fatta di non so cosa: ancora oggi non ho risposte, le scuse non sono mai arrivate”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata: moglie, social

Si sa molto poco circa la vita privata di Simone Sabani, per cui non è noto al momento se sia sposato o se abbia mai avuto figli. Non vi sono molti indizi sui suoi profili social. Ha una pagina Facebook e un profilo Instagram, seguito da oltre duemila persone, dove pubblica spesso immagini e video sulle sue ospitate televisive e sui suoi ultimi progetti.