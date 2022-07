Jova Beach Party Marina di Ravenna 9 luglio 2022: orari, ospiti e biglietti

Jova Beach Party Marina di Ravenna 9 luglio 2022: tutto è pronto per il bis dopo la prima giornata di venerdì 8 luglio. Gli orari sono confermati così come la presenza di alcuni importanti ospiti dell’evento.

Jova Beach Party Marina di Ravenna 9 luglio 2022: orari ed ospiti

Lorenzo Jovanotti raddoppia con il suo Jova Beach Party a Marina di Ravenna. Dopo la giornata di venerdì 8 luglio, ecco che si esibirà anche sabato 9 luglio.

Oltre al padrone di casa, dovrebbero essere presenti anche Tananai, cantautore milanese e il rapper Fedez. Parteciperanno, poi, Benny Benassi che ha collaborato anni fa con Jovanotti, Davide Shorty, gli Extraliscio, gli Ackeejuice Rockers, l’orchestra cilena Chico Trujillo, gli Etran de l’Air, Constantin, Mazzz, Riccardo Marchi, Nicola ‘Ballo’ Balestri e Nicola Zucchi.

Il pubblico potrà entrare nell’area concerto a partire dalle ore 13.30, ma i concerti cominceranno alle 15.30 e dureranno fino alle 23.30 stando al piano viabilità reso noto dal comune di Marina di Ravenna.

I biglietti

Jova Beach Party è una roba da matti, e infatti chi ci viene impazzisce e chi non c’è non lo saprà mai.” – aggiunge Jovanotti – “Chi non c’è potrà immaginarlo, criticarlo, snobbarlo, ma non saprà mai che botta è, che esperienza pazzesca. La spiaggia è la linea di frontiera più significativa che esiste, e portare lì la festa per me è l’impresa più bella e difficile, la più entusiasmante. Su una spiaggia 3000 anni fa è iniziata la letteratura quando i capitoli si chiamavano ‘canti’.

Su una spiaggia è iniziata la vita terrestre, la fantasia, la voglia di partire. JOVA BEACH PARTY è una cosa che si propone di nascere continuamente, cosa che di solito fa la natura, che si chiama così, natura, proprio perchè non smette mai di nascere.”

I biglietti sono ancora disponibili per le varie date. A disposizione è stata messa una piattaforma dedicata ad hoc per acquistare i biglietti e per avere tutti le informazioni disponibile.

Ecco il link.