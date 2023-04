Johnny Calà, chi è il figlio di Jerry Calà: madre, età, Instagram, vita privata

Chi è Johnny Calà, figlio di Jerry Calà. Giovane e ambizioso, pare già intenzionato a seguire le orme del padre e a lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto, dalla carriera alla vita privata.

Chi è Johnny Calà, figlio di Jerry Calà: vita privata, carriera, Instagram

Nato a Verona il 16 gennaio 2003, Johnny Calà ha 20 anni ed è il giovanissimo figlio del noto attore Jerry Calà e di sua moglie, Bettina Castioni. È affezionatissimo ai suoi genitori, con il quale ha un legame molto stretto. In passato si è esposto pubblicamente proprio per difendere il padre dopo alcune critiche subite per le sue posizioni politiche: “Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui. I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più in grado di motivare il loro pensiero”.

Ha studiato a Verona, all’Istituto Alle Stimmate e sta provando a farsi strada nello spettacolo per seguire le orme del papà. Ha già un paio di film nel suo curriculum: da bambino è apparso in alcuni film del padre, come Vita Smeralda e Torno a vivere da solo. Inoltre ha spesso affiancato Jerry Calà nelle sue esibizioni musicali live, chitarra alla mano, insieme ad Umberto e Rudy Smaila. Alcune foto di queste esibizioni sono presenti sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 3mila follower.

Vita privata: fidanzata, rapporto col padre

Non si hanno notizie, per il momento, circa la vita sentimentale di Johnny Calà. Non si hanno indizi di una sua possibile fidanzata sui suoi profili social. Il giovane si è spesso esposto in pubblico per dimostrare il proprio affetto alla sua famiglia, in particolare al papà. Nel 2019, durante un’ospitata di Jerry a La vita in diretta, Johnny ha deciso di fargli una sorpresa e di dedicargli un videomessaggio: “Ciao papà, ho trovato il tempo di registrare questo video perché volevo dirti grazie per tutto quello che fai per me e anche per la mamma. Sei veramente un grande papà. Nonostante le discussioni, con te non ci si annoia mai. Mi incoraggi sempre a inseguire le mie passioni e ad andare in fondo. È veramente bello condividere le mie passioni con te”. Dopo l’infarto che ha colpito l’attore il 18 marzo 2023, il giovane gli ha dedicato un commosso messaggio per la Festa del Papà: “Mai avrei pensato che ci saremmo ritrovati in una situazione del genere proprio oggi, ma non vedo l’ora di riabbracciarti e tornare a fare tante cose belle insieme a te. Tanti auguri Papà”.l