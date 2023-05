Rossella Barattolo, chi è la compagna di Claudio Baglioni: vita privata, carriera, figli

Chi è Rossella Barattolo, compagna e manager di Claudio Baglioni. Scopriamo qualche informazione in più sulla partner del celebre cantautore italiano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni: vita privata, carriera

Rossella Barattolo è da diversi anni la compagna di vita nonché la manager di Claudio Baglioni, celebre cantautore italiano autore di moltissimi brani cult. La loro relazione ha portato alla separazione e poi al divorzio tra Baglioni e la sua ex moglie, Paola Massaro, cantante e madre di Giovanni Baglioni. Nata a Taranto nel 1958, Rossella Barattolo ha 65 anni ed si è costruita una carriera di successo grazie alla sua formazione nel marketing e alle sue abilità manageriali. Prima di conoscere Claudio Baglioni ha lavorato in un ruolo da dirigente in un’importante multinazionale statunitense del settore petrolifero.L’incontro con il cantautore cambia tutto, e da allora si dedica completamente a lui, lavorando come sua manager.

Vita privata: figli, il rapporto con Baglioni

Rossella e Claudio, insieme dal 1994, hanno tenuto nascosto il loro amore per anni prima di uscire ufficialmente allo scoperto nel 2008. I due non hanno mai avuto figli, ma sono uniti da un amore indissolubile. Lo spiega lei stessa in un’intervista concessa a Times of Malta: “Io sono un’estroversa mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, di costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza. Ho trovato in lui quell’uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere. Ci siamo lasciati per sei mesi. Ma era proprio quando eravamo divisi che abbiamo capito che non potevamo stare lontani l’uno dall’altro. Per me ha scritto “Mille giorni di te e di me” anche se i fans sostengono che è stata scritta per la sua ex moglie. Eravamo stati insieme per tre anni e ci stavamo allontanando per il fatto che siamo così diversi. Così sono andata via per alcuni mesi, poi, quando ci siamo rimessi assieme, Claudio mi ha chiesto di ascoltare Mille giorni perché parlava dei nostri tre anni assieme”.