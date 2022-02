Chi è Deborah Compagnoni: sci, infortunio, matrimonio e figli dell’ex sciatrice

Chi è Deborah Compagnoni: ex campionessa di sci alpino, vincente ma soprattutto tenace di fronte a brutti infortuni che hanno rallentato e messo a rischio la sua carriera.

Chi è Deborah Compagnoni

Deborah Compagnoni è nata a Bormio il 4 giugno del 1970. La sua infanzia l’ha trascorsa a San Caterina Valfurva, rinomata località sciistica. Da piccola ha iniziato a praticare sci e anche vincendo quando tra i 16 e i 17 anni portò a casa ben tre medaglie ai Mondiali juniores.

A dicembre 2021 Jacopo Compagnoni, fratello minore dell’ex sciatrice, è morto tragicamente in montagna, travolto da una valanga.

A soli 21 anni vinse la sua prima medaglia d’oro alle Olimpiadi. Ad Albertville ha trionfato nel Super Gigante. Tante vittori poi ci sono state nella sua carriera. A margine del suo ritirò dall’attività agonistica fondò con alcuni amici l’associazione, Sciare per la vita, dedicata alla lotta contro la leucemia.

Deborah Compagnoni: sci

Deborah è stata la prima atleta ad aver vinto una medaglia d’oro in tre differenti edizioni dei Giochi olimpici invernali nella storia dello sci alpino.

Nella sua carriera sugli sci ha ottenuto sedici vittorie in singole gare (tredici in slalom gigante, due in supergigante e una in slalom speciale) e una Coppa del Mondo di slalom gigante nel 1997

Deborah Compagnoni: infortunio

La sua carriera rischia di terminare a soli 18 anni quando un brutto infortunio al ginocchio la mise fuori causa, seguito da un blocco intestinale che mise a rischio la sua vita. Deborah si è rialzata per la prima volta e la stagione successiva vinse i campionati italiani in tutte e quattro le specialità di questo sport.

Dopo la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi ad Albertville ebbe un altro brutto infortunio al ginocchio. Nonostante gli infortuni risulta l’atleta italiana di sci più vincente della storia.

Compagnoni: matrimonio e figli

Dopo il ritiro decise di sposare il suo compagno Alessandro Benetton. I due hanno avuto tre figli: Agnese (17 agosto 2000), Tobias (15 gennaio 2003) e Luce (16 dicembre 2006).

