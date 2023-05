Gabriele Sabani, chi è il secondo figlio di Gigi Sabani nato dopo la sua morte

Chi è Gabriele Sabani, secondo figlio di Gigi Sabani nato dopo la morte dell’imitatore. Sua madre, Raffaella Ponzi, scoprì la sua gravidanza una settimana dopo la scomparsa del conduttore: “Un figlio voluto da entrambi”.

Chi è Gabriele Sabani, secondo figlio di Gigi Sabani

Dopo il suo matrimonio con Rita Imperi, il celebre imitatore Gigi Sabani ritrovò l’amore con una nuova compagna, Raffaella Ponzi. La sua storia d’amore con fu interrotta tragicamente dalla sua morte improvvisa. Il conduttore fu stroncato prematuramente da un attacco di cuore, lasciando Raffaella da sola. Appena una settimana dopo la donna scoprì di essere incinta del secondo figlio dell’artista. Ne ha parlato lei stessa in un’intervista concessa a Mara Venier a Domenica In: “Un figlio che volevamo entrambi, anche se io mi sentivo già che lo aspettavo”. Poco tempo dopo Raffaella Ponzi da alla luce Gabriele Sabani, che oggi ha circa 16 anni. Sua madre ha fatto di tutto per tenere vivo in lui il ricordo del padre: “Sin da piccolo gli ho fatto vedere i video e i filmati del papà, glielo ho fatto conoscere con il sorriso e voglio che lui del papà abbia questa immagine”.

L’intervista in tv: “Mi dicono spesso che somiglio a papà”

Gabriele Sabani ha accompagnato la madre negli studi di Domenica In, anche lui ospite nel salotto di Mara Venier. La conduttrice si è rivolta direttamente a lui, che all’epoca aveva solo undici anni, facendo notare quanto fosse simile a suo padre: “Che bello conoscerti, io ero amica di papà. Era molto bravo, aveva un grandissimo talento ed era anche una gran brava persona. Io voglio che tu lo sappia”. Gabriele rispose con educazione: “Me lo dicono sempre che assomiglio a papà. Tante volte ci fermano pure“.