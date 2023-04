Bobo tv, Cassano attacca ancora Mourinho: chi ha salvato il Milan contro il Napoli secondo l’ex attaccante

Bobo tv, Cassano aggiunge un’altra puntata nella sua crociata contro Mourinho. L’ex attaccante non smette di attaccare l’allenatore portoghese della Roma. Inoltre, dalle parole di fantantonio esce il giocatore che ha salvato il Milan contro il Napoli.

Bobo tv, Cassano attacca ancora Mourinho

Cassano continua ad attaccare l’allenatore della Roma. Non si placano le polemiche con l’ex attaccante che non finisce di aizzare la questione, stancando anche.”Mourinho ha vinto la coppa a Roma e a me non frega niente, può vincere quello che vuole, ma sta facendo fare delle figuracce oscene, uno scempio, litigi, espulsioni, disastri, giocatori insultati e fatti fuori. Io non voglio vincere niente, ho sempre giocato per far divertire i tifosi, non me ne frega niente dei trofei. Lui ha vinto facendo un calcio osceno, deve capire che è scarso come allenatore”.

Chi ha salvato il Milan contro il Napoli secondo l’ex attaccante

L’ex attaccante di Bari vecchia, sempre in collegamento con la Bobo tv, ha commentato la sfida di Champions League tra Milan e Napoli. Secondo Cassano c’è stato un giocatore in particolare che ha salvato i rossoneri, difendendo l’1 a 0. “Il Napoli non meritava di perdere, poteva fare 2 gol nei primi 25 minuti dominando la partita con qualità e idee e ha continuato ad attaccare anche in dieci uomini. Sul gol di Bennacer c’è un errore di Meret che poteva fare molto di più, con cambio portieri avrebbe vinto il Napoli. Maignan ha fatto una parata su Di Lorenzo clamorosa. Osimhen per il Napoli è fondamentale, con Elmas la squadra non riusciva ad allungarsi”.

