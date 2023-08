Belen, chi è la mamma Veronica Cozzani: marito Gustavo Rodriguez, figli, origini

Veronica Cozzani, nata a Buenos Aires nel 1962, è la mamma di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias. Su di lei erano circolate voci su una sua possibile partecipazione all’Isola dei Famosi.

Belen, chi è la mamma Veronica Cozzani

Veronica Cozzani, sposata con Gustavo Rodriguez, è la mamma di Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias. La sua famiglia, come si evince dal cognome, ha origini italiane (precisamente della Liguria) e in Argentina ha lavorato come insegnante di sostegno. Assieme al marito ha appunto avuto tre figli, tutti noti al panorama italiano: Belen, nata nel 1984, Jeremias (1988) e Cecilia, nata nel 1990. Nonostante la fama che tutti i figli sono riusciti ad ottenere, la mamma è sempre stata un elemento fondamentale nella vita dei vips e si vocifera di una sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Il rumors della partecipazione all’Isola dei Famosi

Attualmente all’Isola dei Famosi Gustavo Rodriguez (marito di Veronica) e Jeremias sono due dei protagonisti della edizione. La produzione starebbe cercando di coinvolgere, secondo alcune indiscrezioni, anche mamma Veronica ad unirsi alla troupe dell’Isola assieme al figlio e al marito, ma su tutto ciò ancora non ci sono conferme.

Le incomprensioni con Stefano De Martino

Sempre in merito a Veronica, mamma di Belen, le riviste di gossip le hanno attribuito in passato delle incomprensioni con Stefano De Martino. Queste voci non hanno mai avuto una conferma ufficiale, ma per gli altri e bassi avuti dalla coppia non sarebbero affatto sorprendenti.