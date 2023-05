Gianluca Gazzoli è uno speaker radiofonico sposato con Sara Bolla. Ma chi è la moglie?

Gianluca Gazzoli, chi è la moglie Sara Bolla

Gianluca Gazzoli è un noto conduttore radiofonico che è cresciuto a Cologno Monzese. Nota voce anche di Rai Radio 2, è già sposato con Sara Bolla. Impegnata come lui nel mondo dei video virtuali, ha fondato Labò Milano, brand che produce accessori artigianali per un pubblico femminile. Inoltre, è una consulente di Armocromia e lavora da sempre nel campo della moda.

Gianluca e Sara stanno insieme dal 2012.

La dedica di Sara al marito

Riguardo alla loro storia d’amore, Sara ha scritto recentemente un pensiero su Instagram dedicato al marito. “Sono passati 5 anni dal nostro matrimonio, ma stiamo insieme da 10 anni, dall’esatto istante in cui ci siamo conosciuti, perché tra noi non poteva esistere altro tipo di rapporto se non questo. Posso dire che ci siamo presi ragazzi e siamo diventati adulti insieme, con tutte le gioie, le difficoltà, che ci sono state e che sempre ci saranno, perché é facile stare insieme quando tutto va bene ed é lineare, ma é quando la vita quotidiana prende il sopravvento che bisogna ancorarsi al sentimento, dove affondano le radici che hanno dato vita a quello che abbiamo generato in questi anni: le nostre figlie“

Matrimonio e figli

Sara Bolla e Gianluca Gazzoli sono una coppia molto solida. I due sono convolati a nozze a settembre del 2017, per poi coronare il loro amore con la nascita di Rachele a ottobre del 2018. La coppia nel 2022 ha avuto la seconda figlia, un’altra bambina, che hanno chiamato Carola.

Gianluca Gazzoli moglie: curiosità

Tra le sue passioni, ama praticare yoga per mantenersi in forma.