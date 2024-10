Trenord, 8,5 milioni di persone in treno per turismo nel 2024

Il treno nel tempo libero in Lombardia continua a piacere: fra gennaio e settembre oltre 8,5 milioni di passeggeri hanno scelto Trenord nei weekend e nei mesi estivi verso destinazioni turistiche.

È boom per le “Gite in treno”, prodotti treno+esperienza proposti dall’azienda ferroviaria lombarda: quest’anno sono già stati venduti oltre 56mila biglietti; il 43% rispetto allo stesso periodo del 2023. Circa 1200 persone hanno viaggiato sul treno storico che, dopo due corse inaugurali nel 2023, quest’anno ha ampliato la proposta fino a otto corse.

Trenord partecipa a TTG Travel Experience

Per presentare il ruolo delle aziende ferroviarie regionali anche per la mobilità nel tempo libero e partecipare al dibattito fra operatori per un turismo sempre più sostenibile, per il secondo anno consecutivo Trenord parteciperà a TTG Travel Experience, manifestazione internazionale del settore a Rimini che nell’edizione 2024 si terrà dal 9 all’11 ottobre. La società lombarda sarà presente con uno stand presso Padiglione A7, stand 238.

“Oltre che azienda di mobilità, siamo a tutti gli effetti un player del turismo – commenta Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord. Sui nostri treni i viaggiatori nei weekend e nei festivi hanno superato i flussi pre Covid; e fra ‘Gite in treno’, treno storico e servizi per i grandi eventi abbiamo trasportato oltre 90mila clienti: questo dimostra che prendere il treno nel tempo libero è un’abitudine ormai consolidata. Per questo, lavoriamo continuamente per ampliare i nostri servizi e proposte verso le mete del turismo, per promuovere una mobilità sostenibile anche nel tempo libero”.

I dati del turismo e di “Gite in treno”

Fra gennaio e settembre 2024, già 8,5 milioni di passeggeri nei weekend e nei mesi estivi hanno raggiunto in treno le destinazioni turistiche lombarde. Il dato è in linea con il 2023, e conferma la maggiore tendenza dei viaggiatori – rispetto al pre-Covid – a utilizzare il mezzo collettivo per gli spostamenti nel tempo libero.

La maggiore propensione a scegliere il treno per turismo è confermata dal crescente successo di “Gite in treno”, l’iniziativa di Trenord che propone pacchetti che uniscono al viaggio un’esperienza: dalla navigazione sui grandi laghi lombardi a una giornata nei parchi divertimenti; dalla visita alle città a passeggiate sulle cime in regione. Nel 2024 sono già stati venduti oltre 56mila biglietti di “Gite in treno”, il 43% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La proposta più apprezzata? Quella treno+battello, già scelta da oltre 39mila clienti; in 9mila hanno invece optato per i pacchetti che uniscono il viaggio al biglietto d’ingresso in uno dei grandi parchi divertimenti sul Garda.

Con Trenord verso grandi eventi

Anche quest’anno, Trenord ha collaborato con il territorio nel supportare la mobilità verso manifestazioni e fiere, con potenziamenti del servizio e biglietti speciali. Dei 34mila ticket dedicati ai grandi eventi, oltre 30mila sono stati venduti in occasione del GP di Monza.

Viaggio nel tempo con il treno storico

Dopo le prime corse inaugurali nel 2023, quest’anno Trenord ha riproposto l’iniziativa del treno storico degli anni 20 con otto corse, che offrono la possibilità di vivere l’esperienza unica di un viaggio nel tempo verso Laveno, sul lago Maggiore, e verso il lago di Como. Le sette corse già effettuate hanno registrato “sold out” in poche ore; sono circa 1200 le persone che hanno viaggiato sul convoglio d’epoca. A novembre sarà prevista un’ulteriore corsa.