Chi è Cecilia Rodriguez, sorella di Belen: fidanzato, Ignazio Moser, Instagram

Chi è Cecilia Rodriguez, sorella di Belen Rodriguez? Showgirl, modella e influencer 32enne, ha un passato nei reality show italiani e le sue tormentate storie d’amore hanno fatto impazzire gli appassionati di cronaca rosa. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Chi è Cecilia Rodriguez, sorella di Belen: vita privata, carriera, Instagram

Nata il 18 marzo 1990, Cecilia Rodriguez è la sorella della famosa showgirl argentina Belen Rodriguez. Bella e affascinante come sua sorella, Cecilia è una modella e influencer molto nota sul web.

Figlia di Gustavo Rodriguez e della spezzina Veronica Cozzani, è la minore dei suoi fratelli, dopo Belen e Jeremias. Fin da giovanissima lavora in Argentina come modella e indossatrice. Nel 2010 fa il suo esordio in tv, al fianco di sua sorella, in una puntata del Chiambretti Night.

Ha acquisito una certa fama in Italia grazie alla sua partecipazione a seguitissimi reality show. Nel 2015 è una dei naufraghi della decima edizione dell’Isola dei Famosi.

La modella arriva fino in fondo alla competizione, resistendo per ben 50 giorni e classificandosi al terzo posto. Due anni dopo, nel 2017, entra nella casa più spiata d’Italia e partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, in coppia con suo fratello Jeremias. Oggi ha un profilo Instagram seguitissimo, con 4.6 milioni di follower, dove pubblica scatti professionali e istanti della sua vita quotidiana.

Vita privata: l’ex Francesco Monte e il fidanzato Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è stata spesso al centro della cronaca rosa per la sua movimentata vita sentimentale. Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, la modella argentina ha conosciuto il suo attuale fidanzato, il modello ed ex ciclista Ignazio Moser. All’epoca Cecilia era però ancora in una relazione con l’ex tronista Francesco Monte, che era rimasto ad attenderla fuori dalla casa. Una situazione complicatissima che portò Cecilia a lasciare Francesco, con una clamorosa rottura in diretta tv: “Vai avanti, insegui i tuoi sogni. Io ho bisogno di essere egoista adesso.

Ti sarò sempre grata, tu mi hai salvato la vita e lo sai. Mi dispiace di aver mancato di rispetto a te e alla tua famiglia”. Nell’estate 2020 la vita amorosa di Cecilia torna al centro del gossip. La sorellina di Belen infatti lascia ufficialmente Ignazio e i due fanno in vacanza da soli. Una rottura sconvolgente, che però dura ben poco: i due tornano insieme più innamorati che mai pochi mesi dopo.

Oggi Cecilia ed Ignazio vivono insieme a Milano e non nascondono di progettare insieme il proprio futuro, come racconta la stessa modella a Gente: “Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere, l’educazione, l’energia. Non ho dubbi su di lui e su di noi.

Tra un anno, se si sentirà pronto, mi piacerebbe iniziare pensare a una famiglia“. Non solo figli e matrimonio tra i loro piani insieme: i due condividono anche alcuni progetti lavorativi. Dal 2020 Cecilia e Ignazio sono i conduttori del reality di MTV Ex on the Beach.