Latina, chi è l’uomo che ha aggredito e violentato la 16enne: iniziate le ronde nel quartiere

Latina, è ormai una vera e propria caccia all’uomo nel quartiere dove è stata aggredita la coppia di fidanzati ed in particolare una sedicenne. L’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine e gli abitanti della zone hanno iniziato delle ronde per stanarlo.

Latina, chi è l’uomo che ha aggredito e violentato la 16enne

È successo nel pomeriggio di Mercoledì 3 Maggio dalle parti di Latina Scalo, luogo in cui una ragazza di 16 anni è stata violentata dopo essere stata rapita. Insieme al suo ragazzo, non è riuscita a ribellarsi al malvivente, mentre il suo fidanzato è stato picchiato in modo da non poter intervenire. Un caso di cronaca che registra una violenza sessuale. Ci s0no però due vittime, ovvero una ragazza e un ragazzo, entrambi di 16 anni. La giovane coppia si era rifugiata in una zona industriale, per ritagliarsi – probabilmente – un momento di intimità, anche se il luogo scelto – a Latina Scalo – non è proprio una zona sicura, poiché frequentata sa senza tetto e spacciatori.

Giunti sul posto scelto, hanno lasciato la loro vettura – una mini car – e si sono recati in un posto un po’ più intimo, trovandosi però di fronte ad un uomo che ha provato ad attaccarli, fino a riuscirci. I due ragazzi si sono allontanati velocemente e hanno cercato di raggiungere il mezzo, salvo poi essere raggiunti dall’aggressore. L’uomo, non ancora identificato, ha sferrato un pugno al ragazzo facendogli perdere i sensi. Ha poi rapito la ragazza, facendo perdere le sue tracce e fuggendo con la minicar. Una volta risvegliatosi, il 16enne non ha ritrovato né la vettura né la sua fidanzata, ma aveva con sé almeno il cellulare che ha utilizzato per chiamare aiuto. Sul posto si sono recati immediatamente gli agenti di Latina, con l’intento di trovare la vittima. La ricerca ha però richiesto più tempo del previsto e la ragazza è stata ritrovata nella mattinata di ieri, in una strada di campagna. Ha mostrato di essere sotto choc e in lacrime e, dopo essere stata soccorsa dalle forze dell’ordine, ha raccontato – con estrema difficoltà – tutto l’accaduto. Un vero e proprio incubo, dato che la 16enne è stata rapita e stuprata, subendo anche diverse minacce.

Dopo alcune ore è iniziata una vera e propria caccia a l’uomo. Da quanto trapela dalle forze dell’ordine sarebbe stato individuato l’uomo. Si tratterebbe di un 30enne di origini rumene con qualche piccolo precedente. La procura di Latina ha aperto un’inchiesta.

Iniziate le ronde nel quartiere

Intanto, anche il quartiere si sta mobilitando con delle ronde per trovare e stanare l’uomo che si è macchiato dell’orribile violenza. “Ronde? Chiamatele come vi pare” dice un cinquantenne nel cuore dello Scalo al Messaggero. L’intenzione è semplicemente quella di dare una mano a cercare quell’uomo “perché non faccia male a nessun altro”. “Quell’uomo fumava crack e loro ci hanno parlato. Poi li ha inseguiti”, ha raccontato la mamma del ragazzo.