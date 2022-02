Chi è la fidanzata di Tananai, cantante di Sanremo 2022?

Chi è la fidanzata di Tananai? Il cantante milanese 26enne, sul palco di Sanremo 2022 con l’inedito Sesso Occasionale, ha ammesso ad Amadeus di avere una dolce metà. Di chi si tratta?

Chi è la fidanzata di Tananai, la rivelazione a Sanremo

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022 è arrivata la conferma: “Si, sono fidanzato”. Interrogato da Amadeus, il giovane cantante Tananai ha confessato di avere una compagna. Il conduttore gli ha risposto scherzosamente porgendogli il simbolico bouquet della kermesse: “Allora, portale i fiori di Sanremo”. Muoiono così le speranze di molte sue fan, che speravano fosse ancora single.

Ma chi è esattamente la dolce metà di Tananai? Purtroppo la sua identità è ancora ignota. La fidanzata dell’artista pare non faccia parte del mondo dello spettacolo, per questo è particolarmente riservato al riguardo. Anche sui profili social Tananai non è solito condividere molto sua vita privata, ma solo scatti e video sui suoi concerti e sul suo lavoro.

Sesso Occasionale parla di lei?

Prima del suo debutto all’Ariston, Tananai è stato ospite via video di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Il cantante milanese ha risposto alle domande della conduttrice da una camera da letto, con una grossa scritta al neon appesa alla parete con il titolo della sua canzone, Sesso Occasionale. Nel corso dell’intervista, Serena Bortone ha chiesto al cantante se il suo inedito Sesso Occasionale parlasse di infedeltà. Il cantante ha spiegato il significato della canzone, facendo intendere che potrebbe essere dedicata proprio alla sua attuale fidanzata: “Quando ho scritto questa canzone non mi riferivo a un tradimento.

Semplicemente intendevo: «Preferisco te rispetto a un’altra persona che ho incontrato e sono disposto a lasciare da parte il sesso occasionale per dedicarmi a te». Alla fine sono un ragazzo che fino a pochi mesi fa era in un vialetto a Milano a bere con gli amici. Non è che avessi così tanto da offrire, non che adesso io abbia chissà che cosa. La monogamia è una cosa importante, sensata e seria“.

Jessica Morlacchi, cantante e opinionista del varietà, è parsa più interessata alla sgargiante scritta luminosa, e ha commentato scherzosamente: “Ma dove l’ha trovata quella scritta in camera sua? Una ragazza si scoraggia. Tu entri, leggi sta cosa e io me ne vado scusa, eh. Ma che rispetto è?”. Morlacchi ha poi salutato Tananai, con un ultima battuta: “Senti Tananai, alla scritta «Sesso Occasionale», aggiungi «Protetto» sotto, per favore“.