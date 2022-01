Chi è Barbara Bouchet, celebre attrice anni ’70: figli, marito, film

Chi è Barbara Bouchet? L’attrice ed ex ballerina di origine tedesca, oggi 77enne, è diventata celebre negli anni ’70 recitando nelle prime commedie sexy all’italiana. Scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata e carriera. Quali sono i suoi film più famosi? Chi è suo marito? Ha figli?

Chi è Barbara Bouchet: vita, carriera e film

Barbara Gutscher è nata il 15 Agosto 1944 a Reichenberg, nome tedesco di Liberec, città cecoslovacca all’epoca controllata dalla Germania e popolata in gran parte da famiglie d’etnia tedesca.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia è espulsa dalla Cecoslovacchia e si trasferisce negli Stati Uniti. Barbara Gutscher cresce in California, dove comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Inizialmente si fa conoscere grazie al corpo di ballo The KPIX Dance Party, con il quale partecipa a diversi show televisivi. Poi, nel 1962, decide di abbandonare la danza e intraprendere la carriera cinematografica, modificando il suo nome tedesco nel più semplice Barbara Bouchet.

Dopo diversi anni di lavoro nel cinema e nella tv si trasferisce in Europa, dove trova finalmente il successo in Italia grazie al suo fascino e alla sua avvenenza. È una delle attrici simbolo della prima generazione della commedia sexy all’italiana e appare anche in diversi film polizieschi. Recita in Una cavalla tutta nuda, Milano Calibro 9, Non si sevizia un paperino, Quelli che contano e tanti altri film italiani degli anni ’70 e ’80.

In seguito, si reinventa come personaggio televisivo e persino come icona del fitness, argomento che tratta in diversi libri. Nel 2020 partecipa a Ballando con le stelle, in coppia con il maestro di ballo Stefano Oradei. Oggi aggiorna i suoi fan sui suoi progetti tramite il suo profilo instagram, dove ha 14mila follower.

Vita privata: il marito e i figli

Barbara Bouchet è stata sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, scomparso nel 2006.

La coppia ha avuto due figli: Massimiliano e il celebre chef televisivo Alessandro Borghese. “Ho chiesto ad Alessandro che cosa gli piacesse fare” -raccontò l’attrice- “E lui ha sempre risposto “boh” e per questo l’ho mandato via di casa. In Germania e negli Stati Uniti non esiste che un figlio non sappia che cosa fare e per questo l’ho mandato via di casa. Alla fine, però, è andata bene…molto bene”.