Muschio Selvaggio a Sanremo, Fedez snobbato da Ultimo e la profezia su Mengoni

Muschio Selvaggio a Sanremo, Fedez snobbato da Ultimo

Il podcast di Fedez Muschio Selvaggio è iniziato su Rai 2 con la prima serata del Festival di Sanremo. Subito è arrivata la prima polemica perché l’ospite doveva essere Ultimo che però non si presentato. Al suo posto è arrivato Tananai. “L’anno scorso Tananai è arrivato ultimo, ma Ultimo non può arrivare Tananai”, è stata la battuta di Fedez per smorzare la polemica.

Poi, è arrivato anche l’appello del maestro Beppe Vessicchio: “Fedez mi riferisce che non vuoi venire a Muschio Selvaggio, ma probabilmente non puoi”, dice Vessicchio. Ma Fedez ne è certo e ribadisce: “Ultimo non vuole venire”. Così il direttore d’orchestra, cercando di smorzare un possibile caso ripete: “Non può magari, non lo sappiamo. Vieni a trovarci”, dice di nuovo il direttore.

La profezia su Mengoni

Ospite di Fedez è stato anche Marco Mengoni, il grande favorito di questo Festival. Tuttavia per la nonna di Fedez, Mengono non vincerà. Il collegamento con l’anziana signora che ha letto i tarocchi ha mostrato la profezia: “Arriverà secondo”.