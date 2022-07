Anzio, movida di sangue: 25enne di Aprilia ucciso a coltellate

Anzio, 25enne di Aprilia ucciso a coltellate: lite e rissa finisce nel sangue nella zona della movida. Secondo le prime testimonianze, l’assassino è fuggito dopo aver sferrato la coltellata. La polizia chiude il cerchio attorno al ricercato.

Accoltellamento ad Anzio, 25enne di Aprilia ucciso durante una rissa

Una sera estiva all’insegna di divertimento e balli sulla spiaggia finisce nel sangue ad Anzio, lungo il litorale di Roma, dove un giovane è stato ucciso a coltellate.

Leonardo Muratovic, giovane di 25 anni originario di Aprilia, è morto accoltellato da un altro ragazzo durante una lite. È accaduto ieri notte, poco dopo le due, fuori alcuni locali della zona della movida. La Riviera Mallozzi è una zona molto frequentata in questi weekend estivi, soprattutto da giovani in vena di baldoria. Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno portato alla lite tra il 25enne e il suo carnefice. Il diverbio sfocia in insulti, poi botte e infine l’altro ragazzo estrae un coltello e colpisce.

A quanto sembra è bastato un fendente a porre fine alla vita di Muratovic. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il giovane muore poco dopo a bordo dell’ambulanza.

Le indagini: comincia la caccia all’aggressore, le testimonianze degli amici

Per ovvi motivi vi è ancora molto riserbo sulle indagini della polizia, che in queste ore sta cercando di identificare e rintracciare l’aggressore. La polizia scientifica ha isolato ed esaminato la scena del crimine, in cerca di dettagli e indizi utili sull’accaduto.

Gli investigatori hanno ascoltato le testimonianze degli amici della vittima, secondo le quali l’assassino si è dileguato subito dopo la coltellata. Gli agenti stanno inoltre controllando le immagini dei video di sorveglianza lungo la Riviera Mallozzi, in cerca di riprese che possano aiutare ad identificare il ricercato.

