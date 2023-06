Madonna ricoverata in terapia intensiva: come sta la cantante e tour rinviato

Madonna è stata ricoverata in ospedale e si trova in terapia intensiva. La notizia è stata confermata sui social dal suo agente.

Madonna ricoverata in terapia intensiva

Madonna è stata ricoverata in ospedale e si troverebbe in terapia intensiva. Ad annunciare la notizia è stato il magazine Variety, che precisa che la salute della cantante sta migliorando. Il manager di Madonna, Guy Oseary, ha confermato la notizia sui social network. “Sabato 24 giugno Madonna ha sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a una degenza di diversi giorni in terapia intensiva”, ha scritto Oseary, “la sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto cure mediche. Si prevede una ripresa completa”.

Tour rinviato

“In questo momento dovremo sospendere tutti gli impegni, incluso il tour”. Il manager della cantante ha aggiunto: “Condivideremo maggiori dettagli con voi non appena li avremo, inclusa una nuova data di inizio per il tour e per gli spettacoli riprogrammati”. Il tour “Celebration” doveva iniziare il 15 luglio da Vancouver.

Il tour della cantante ha in programma 43 tappe in tutto il mondo con 11 in Italia. L’unica data italiana è il prossimo 23 novembre al Mediolanum Forum di Milano. A 8 anni di distanza dal suo ultimo show nel nostro Paese, il concerto sarà l’occasione di rivivere 40 di musica della pop star. “Sono entusiasta di esplorare il maggior numero di canzoni possibile, nella speranza di offrire ai miei fan lo spettacolo che stanno aspettando”, aveva dichiarato Madonna.