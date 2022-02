Lorena Cesarini, look: chi è lo stilista dell’abito a Sanremo 2022

Lorena Cesarini, che look a Sanremo! L'attrice di Suburra stupisce tutti, telespettatori e pubblico, presentandosi con un elegante nude

Il Festival di Sanremo è giunto alla sua seconda serata e Lorena Cesarini, co-conduttrice di Amadeus, si è mostrata sul palco dell’Ariston davvero con un super look.

Lorena Cesarini: il look

Scendendo le scale dal palco dell’Ariston Lorena Cesarini, attrice protagonista della fiction Suburra, ha ammaliato con la sua eleganza sia pubblico presente che telespettatori. Lorena, infatti, indossa un bellissimo abito rosa realizzato dalla maison Valentino, stilista a cui ha deciso di affidarsi per questo evento televisivo.

L’abito realizzato da Valentino, come un grande evento che si rispetti, fa brillare ancora di più l’attrice sul palco anche grazie ad un ricamo all over di paillettes e perle tubolari che arricchiscono ancora di più la sua eleganza. Si tratta, nello specifico, di un abito “di crêpe couture nude dalla silhoutte fluida“.

Un abito davvero stupendo per presentarsi al Festival della canzone italiana!

La scelta dello stilista

Lorena Cesarini, per calcare in grande stile il palco dell’Ariston, ha scelto quindi di affidarsi a Valentino. Non è l’unica però, ad aver fatto questa scelta. Ad affidarsi a lui, infatti, anche la cantante Elisa, che si esibisce sul palco dell’Ariston anche lei nella seconda serata.

