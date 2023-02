Chi è Mahmood: origini, vita privata, studi, canzoni, Sanremo, Blanco

Chi è Mahmood? Il rapper di origini egiziane, ha vinto assieme a Blanco Sanremo 2022 con il brano Brividi. In precedenza, si era già imposto con il suo stile e talento nel panorama musicale italiano, vincendo già un Festival della Canzone Italiana nel 2019. Vediamo meglio chi è Mahmood e scopriamo di più sulla sua vita privata.

Chi è Mahmood

Alessandro Mahmood nasce a Milano il 12 settembre 1992 da madre Anna e Amed, che abbandona la famiglia quando Alessandro ha 5 anni. La separazione con il padre è stata particolarmente dura per Mahmood, ed è proprio a lui dedicata la canzone “Soldi” dove inserisce una delle poche frasi in arabo che si ricorda: “Waladi waladi habibi ta’aleena”, che significa “Figlio mio, amore, vieni qua” ed è anche la frase si è tatuato sulla pelle. Già dall’età di 12 anni studia canto e chitarra, per poi virare verso il pianoforte.

Carriera

Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico si concentra sulla carriera musicale, studiando al Centro Professione Musica dove incontra quelli che poi saranno i suoi produttori e membri della sua band, il tutto mentre lavorare come cameriere in un bar.

Nel 2012 partecipa alla sesta edizione di X Factor nella squadra di Simona Ventura, viene ripescato per essere eliminato nel corso della terza puntata. Tre anni dopo, nel 2015, partecipa al concorso Area Sanremo dove si aggiudica il primo posto e di conseguenza il diritto di partecipare al Festival di Sanremo dove si classifica quarto con il brano “Dimentica”.

Nel 2017 partecipa al Summer Festival e nello stesso anno collabora con Michele Bravi per cui scrive anche il testo della canzone “Presi male”. Sempre nel 2017 collabora con Fabri Fibra con cui duetta nella canzone “Luna”. L’anno successivo compone due brani per il rapper Gué Pequeno. Nel 2018 esce l’EP “Gioventù bruciata” e nel dicembre dello stesso anno vince Sanremo Giovani. Questa vittoria gli dà il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi” scritto con Dardust e Charlie Charles. Il 9 febbraio 2019 vince la 69-esima edizione del Festival di Sanremo.

Mahmood e Sanremo

Mahmood: vita privata

Chi è il fidanzato di Mahmood? Il rapper milanese è molto geloso della propria vita sentimentale, ma sono tantissimi i suoi fan curiosi di saperne qualcosa in più.

