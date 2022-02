Chi sono gli stilisti di Sanremo 2022?

Il Festival di Sanremo è iniziato, e anche per gli stilisti è tempo di sbizzarrirsi nel vestire cantanti e ospiti. Ma chi sono i principali stilisti protagonisti del Festival di Sanremo 2022?

Sanremo 2022, chi sono gli stilisti?

Amadeus

Per quanto riguarda Amadeus, conduttore del festival, sarà Gai Mattiolo che vestirà per il terzo anno consecutivo il super conduttore di Sanremo. Per lui sono stati preparati venti smoking, di diversi colori, che saranno cambiati anche nel corso di una stessa puntata del Festival.

Ornella Muti

A realizzato gli abiti di Ornella Muti, attrice è cantante, sarà invece Francesco Scognamiglio, raffinato couturier di Pompei. Per lei sono stati preparati due abiti scintillanti di alta moda

Lorena Cesarini

Mercoledì 5 febbraio sarà la volta di Lorena Cesarini, che dalla serie tv Suburra è pronta a scendere la scalinata del palco dell’Ariston. Lorenzo Serafini, Trussardi e Valentino hanno lavorato per farla apparire elegante e scintillante sul palco.

Drusilla Foer

Giovedì 3 febbraio Drusilla Foer calcherà il palco del Festival di Sanremo e per farlo si è affidata alla sua stilista di fiducia Rina Milano. A differenza di altri partecipanti, ha rifiutato di legarsi a una griffe particolarmente nota per i capi nuovi che indosserà, anche perchè non è solita farsi fare abiti su misura.

Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta, attrice foggiana (nota al grande pubblico per la serie tv Blanca) indosserà un abito di Giorgio Armani, stilista che ha già scelto in precedenti importanti occasioni.

Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli sul palco del Festival non si sa a chi si affiderà per i suoi capi, forse ad Alessandro Dell’Acqua e a Casadei per le scarpe.

Sanremo 2022, gli stilisti dei cantanti