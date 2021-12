Oroscopo Branko 2022 Bilancia: le previsioni

Cosa dice l'oroscopo di Branko del 2022 per Bilancia? Dall'amore, al lavoro e dal denaro alla salute: ecco come sarà il nuovo anno per voi.

Il 2022 è sempre più vicino, ecco le previsioni dell’Oroscopo per l’anno nuovo di Branko per la Bilancia. Il famoso astrologo ha stilato i pronostici per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 2022 Branko: Bilancia

Quali sono le previsioni dell’oroscopo per il 2022 del segno Bilancia di Branko? La Bilancia è un segno di aria, di tipo cardinale e che festeggia il compleanno tra il 21 settembre ed il 20 ottobre. Vediamo, dunque, come andrà il nuovo anno per questo segno secondo Branko.

Questo è il terzo anno di Saturno contro, ma saprete farvi valere. Mercurio, il vostro alato astro, è spesso in tandem con il “folle” rinnovatore Urano e vi segue nei viaggi intorno al mondo. Eccellenti nelle condizioni di affari, per non parlar dell’amore, dove potrete avere l’occasione che tanto aspettavate.

Previsioni per Bilancia: lavoro e amore

Nel corso del periodo estivo ci sarà una opposizione di Giove particolarmente difficile davanti alla quale non ci saranno molte opportunità. Però avrete molto ottimismo e voglia di andare avanti con i vostri progetti. Sul lavoro anche Marte in certi periodi dell’anno potrebbe giocarvi qualche scherzetto. Presentandosi scarso di energie nei vostri confronti, potrebbe rendervi poco collaborativi con la vostra squadra professionale. Secondo l’oroscopo, però, dovrete caricarvi di qualche responsabilità in più per avere delle belle soddisfazioni.

In amore potreste attraversare dei momenti di vulnerabilità. Potreste dubitare che avere una relazione sia qualcosa di positivo, e sarete spesso afflitti dall’indecisione che talvolta vi contraddistingue. Attenzione però a non screditarvi troppo. Credete in voi stessi e sconfiggete l’immobilismo con l’azione.

Oroscopo Bilancia 2022: denaro e salute

Parlando di denaro, potreste prendere qualche decisione frettolosa, e nemmeno troppo prudente, che però potrebbe rivelarsi positiva. Economicamente dovreste essere più rilassati nel 2022. Per quanto riguarda invece la salute, è giunto il momento per voi di ristabilire le vostre buone abitudini del passato. Ricominciate a prendervi più cura di voi stessi, sia dentro che fuori. Anche il vostro umore migliorerà, non solo la salute in generale.