Dopo la fine del festival di Sanremo 2023, discusso per il bacio di Fedez e Rosa Chemical ma non solo, la gestione della Rai torna al centro della discussione politica. Matteo Salvini, ministro dei trasporti e leader della Lega, mette in primo piano di nuovo l’argomento. Ma cosa ha detto Salvini sulla Rai?

La polemica sulla cannabis a Sanremo

Durante Sanremo, però, oltre al bacio con Rosa Chemical, Fedez si è esibito nella serata dei duetti e delle cover con gli Aritcolo 31 e durante il duetto degli Articolo 31 i cantanti hanno gridato: “Giorgia, legalizzala“ con riferimento alla cannabis.

Matteo Salvini sulla Rai: “Serve riflessione sul canone”

In merito al canone Rai che da anni fa discutere la politica, il segretario della Lega ha detto che “bisogna togliere il canone Rai dalla bolletta e lavorare per ridurlo, abbassarlo o, come in altri Paesi europei, per eliminarlo” perchè “Se non rispondi alle polemiche, a litigare con Fedez, con Tizio, con Caio, questo non vuol dire che il canone Rai in bolletta vada bene così oppure che la Rai funzioni bene così – ha aggiunto Salvini ospite ad Aria pulita su 7Gold – e non vuol dire neanche che gli stipendi milionari debbano proseguire e che gli agenti privati possano andare e fare sulla televisione pubblica pagata dagli italiani”. Successivamente, ospite di Telelombardia, ha aggiunto che “ci sarà da fare una riflessione sul canone, su certi superstipendi e sugli agenti esterni”.