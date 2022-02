Lorena Cesarini, chi sono genitori e fidanzato. L’attrice è stata scelta come una delle cinque co-conduttrici scelte per il festival di Sanremo 2022.

Lorena Cesarini è nata da mamma Geramaine, nata a Dakar, la capitale della Repubblica del Senegal, e da papà italiano. Di lui sappiamo che fosse un imprenditore, purtroppo venuto a mancare prematuramente. I suoi genitori l’hanno sostenuta fin dal primo momento e la donna, alla fine, è riuscita a realizzare alla grande il proprio sogno: entrare nel mondo della recitazione.

Il fidanzato

Lorena Cesarini è molto attiva sul suo profilo Instagram che spesso aggiorna per parlare con i suoi seguaci e mantenere il contatto con loro. Tra le immagini postate anche qualcuna assieme al fidanzato. Sulla loro storia d’amore non sappiamo moltissimo perchè la ragazza è molto riservata ed attenta a non dare troppe informazioni in merito alla sua vita privata.