Strage ferroviaria in Grecia, si dimette il ministro dei trasporti Karamanlis

Il ministro dei trasporti della Grecia si è dimesso dopo la strage ferroviaria che ha provocato la morte di almeno 40 persone e il ferimento di altre 130, di cui sei ricoverati in terapia intensiva.

Strage ferroviaria in Grecia, si dimette il ministro dei trasporti

Dopo l’incidente ferroviario in Grecia che ha portato almeno 40 morti, i dispersi sono trai 50 e i 60, si è dimesso il ministro dei trasporti greco. Kostas Karamanlis, che ha dato le dimissioni da ministro, ha detto che “sono in politica da qualche anno, ma considero un elemento necessario della nostra democrazia che i cittadini del nostro Paese abbiano fiducia nel sistema politico. Questa si chiama responsabilità politica. Per questo – ha spiegato – rassegno le mie dimissioni dalla carica di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. È quello che sento il dovere di fare come minimo segno di rispetto per la memoria delle vittime”.

L’incidente

Nello scontro sono rimasti coinvolti un treno merci e uno passeggeri in viaggio tra Atene e Salonicco. Secondo i media greci, si tratta del “peggior incidente ferroviario che la Grecia abbia mai conosciuto” per il quale sono stati mobilitati circa 150 vigili del fuoco e 40 ambulanze.

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

Arrestato il capostazione

Il capostazione di Larissa è stato arrestato. L’incidente fra il treno merci e il convoglio passeggeri si è verificato proprio nei pressi della cittadina di Larissa, nel centro del Paese, ma ancora non è stata definita la dinamica dello scontro fra il treno merci e il convoglio passeggeri. Delle prime due carrozze, dopo lo scontro, non è rimasto nulla mentre la terza è deragliata e si è rovesciata.