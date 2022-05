Chi è lo stilista di Laura Pausini all’Eurovision 2022: la prima serata dell’evento musicale internazionale è andato e curiosa è stata la scelta degli abiti della cantante.

Chi è lo stilista di Laura Pausini all’Eurovision 2022

Laura Pausini ha scelto Valentino per la prima serata dell’Eurovision Song Contest 2022 con abiti lunghi di tre modelli differenti ma soprattutto in rosa. Il primo presenta uno scollo a barca, il secondo è ricoperto di paillettes con un maxi spacco laterali e il terzo presenta dei ricami floreali in cristallo. La Pausini aveva scelto abiti Valentino sia per gli Oscar 2021 che per il Festival di Sanremo. “Pink come la vita, la musica, il rinascimento e la pace.

Sarà una serata stupenda”, ha scritto Laura su Instagram pubblicando le foto degli abiti.

Inoltre, ha commentato la scelta della Pausini anche lo stylist Nick Cerioni.“Per il debutto di Laura su un palco così importante, abbiamo pensato di iniziare questa avventura con dei look di una collezione forte ed elegante come quella di Valentino e l’ormai iconico PP Pink”.

Gli ospiti presenti nella seconda serata

L’evento musicale prevede non la gara ma anche tanto spettacolo attraverso gli ospiti.

Giovedì 12 maggio ci sarà il Volo, formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. In apertura ci sarà l’esibizione ancora segreta di Alessandro Cattelan e poi duetteranno per la prima volta Laura Pausini e Mika .

