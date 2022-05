Chi è Alessandro Cattelan: moglie, carriera, figlie, Eurovision 2022

Alessandro Cattelan è un conduttore televisivo e radiofonico scelto per la conduzione di Eurovision Song Contest 2022 assieme a Laura Pausini e Mika.

Chi è Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan è un conduttore televisivo e radiofonico nato l’11 maggio 1980 a Tortona, in provincia di Alessandria. La sua famiglia è in realtà originaria di San Donà di Piave, in provincia di Venezia e fin da giovane ha cercato di emergere nel mondo dell’intrattenimento e dello spettacolo.

Diplomatosi al Liceo Scientifico Giuseppe Peano, il suo esordio è avvenuto nel 1987 come componente della giuria nel voto delle canzoni della 30ª edizione dello Zecchino d’Oro e da quel momento ha fatto fortuna anche nel mondo della musica. Nel 2001 inizia la conduzione sul canale musicale Viva, con la trasmissione Viv.it, divenuta Play It nel 2002. Nel 2004 il suo debutto su Mtv Italia, dove ha condotto Most Wanted per poi condurre con Giorgia Surina negli Usa il programma Viva Las Vegas.

Nel 2006 ha collaborato anche con Le Iene e debuttato nel mondo della musica come cantante al fianco di Gianluca Quagliano.

La carriera in tv

Alessandro Cattelan, oggi 41enne, ha avuto modo di partecipare a diverse trasmissioni televisive di successo. Nel 2009, per esempio, con Simona Ventura era nel cast di Quelli che il calcio e… in onda su Rai 2 e su Sky Sport ha condotto Copa America Hoy. Il 2011 è poi l’anno in cui sbarca al programma X Factor nel ruolo di presentatore mentre nel 2014 inaugura E poi c’è Cattelan in onda su Sky Uno per il quale vinse il Premio Flaiano.

Il 10 dicembre 2020, durante la puntata finale della quattordicesima edizione, annuncia di voler abbandonare la conduzione di X Factor dopo 10 anni e viene scelto dalla Rai per condurre l’Eurovision Song Contest 2022.

Moglie e figli

Alessandro Cattelan è sposato con la moglie Ludovica Sauer, modella e mamma di due bambine (Nina e Olivia) avute proprio con Cattelan. Ludovica Sauer è nata in Svizzera, a Locarno, ma ha vissuto soprattutto in Italia e in Brasile, a Porto Alegre.

Padre tedesco e madre brasiliana, di lei non si sa moltissimo perchè è molto riservata. I due si sono conosciuti nella pausa tra il primo e il secondo tempo di una partita dell’Inter nel 2008 e da allora non si sono più lasciati.

Covid

Alessandro Cattelan nel novembre 2020 scoprì di essere positivo al Covid, motivo per cui ciò creò qualche problema per la conduzione di X Factor. Ad annunciarlo era stato lui stesso sui social: “ facendo i controlli periodici tipici di questi giorni – aveva scritto nel suo post su Instagram – ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato.

La mia compagna mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!“.