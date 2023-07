Novak Djokovic, campione di tennis, è sposato con la moglie Jelena dalle quale ha avuto due figli. Vediamo meglio chi è.

Novak Djokovic, chi è la moglie Jelena

Si chiama Jelena Ristic la moglie di Novak Djokovic, legata al tennista da moltissimi anni. I due si sono conosciuti alle scuole superiori quando il nome di Novak era ancora sconosciuto nel mondo dello sport. Dopo anni di amore, i due hanno suggellato la loro unione nel 2014 con il matrimonio.

Come si sono conosciuti

Novak e sua moglie si sono conosciuti da giovanissimi, al Liceo, perché frequentavano la stessa scuola, anche se lei è di un anno più grande (classe 1986). All’inizio le trasferte di tennis di Novak non permettevano alla coppia di vedersi molto, perché lei era solo una studentessa e quando lui viaggiava dovevano organizzarsi molto bene per vedersi. Questo non sempre era possibile, ma nonostante questo il loro rapporto è sempre stato molto solido.

Figli

La coppia ha due figli piccoli: Stefan, nato nel 2014 pochi mesi dopo il matrimonio, e Tara, nata nel 2017,

Novak Djokovic, gli studi della moglie Jelena a Milano