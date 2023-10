Holden, chi è il figliastro di Laura Pausini ad Amici 23: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Holden, giovane cantante e figliastro di Laura Pausini nel cast di Amici 23. Scopriamo qualche informazione sull’artista, dalla sua carriera musicale alla vita privata. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Holden di Amici 23, vita privata e carriera del figliastro di Laura Pausini

Nato a Roma nel 2000, Joseph Carta, in arte Holden, ha 23 anni ed è uno dei giovani, talentuosi cantanti in gara nella 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’artista ha fatto parlare molto di se anche a causa della sua famiglia: Holden è infatti il figlio del musicista e produttore Paolo Carta, attuale marito della celebre cantante Laura Pausini. Senz’altro un’eredità pesante sulle sue spalle, ma che gli ha permesso di crescere vivendo la musica fin dall’infanzia.

Dopo il diploma al Liceo Linguistico, infatti, Holden si è subito avvicinato al mondo della musica Pop/EDM e ha cominciato a costruirsi una carriera come cantante. Sceglie il suo nome d’arte ispirandosi al protagonista dell’omonimo romanzo di J. D. Salinger. Lo spiega lui stesso nella sua bio di Spotify: “Holden Caulfield, protagonista del romanzo “Il giovane Holden”, viene universalmente riconosciuto come simbolo della ribellione e dell’angoscia adolescenziale, del sentimento di oppressione e disillusione nei confronti della società, nella quale non sempre si riesce a trovare il proprio posto, a causa del suo desiderio di crescere che contrasta con l’aspirazione di difendere l’innocenza dell’infanzia”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Nel 2019 arriva il suo primo EP, Il giovane Holden, contenente i brani Il giovane Holden, Io rimango qua e Se stavo bene con te. La svolta arriva poco tempo dopo con il singolo Na na na, che guadagna molta popolarità su Spotify e gli vale il suo primo disco di platino. Nel 2021 Holden pubblica Prologo, primo album del giovane artista contenente ben 17 tracce. Tra i brani più noti del disco ricordiamo Se un senso c’è, alieno. e Flute. Nel 2023 convince Rudy Zerbi a concedergli un posto nella scuola di Amici con l’inedito Dimmi che non è un addio.

Vita privata: fidanzata, social network

Non si sa ancora molto circa la vita privata e sentimentale di Holden. In passato Joseph ha frequentato la nota TikToker Cecilia Cantarano, alla quale ha dedicato il brano Roma-Milano. Al momento, secondo le ultime indiscrezioni, il cantante dovrebbe essere tornato single. È molto presente sui social network, che sono tuttavia dedicati soprattutto alla sua carriera musicale. Ha un seguito di quasi 70mila follower su Instagram, e di quasi 30mila su TikTok.