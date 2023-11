Chi è Paolo Carta, marito di Laura Pausini: carriera, ex moglie, figli

Chi è Paolo Carta, marito di Laura Pausini? Noto musicista e chitarrista, nel corso della sua carriera ha collaborato con tanti big della musica italiana. Cosa sappiamo esattamente sul suo conto?

Chi è Paolo Carta, marito di Laura Pausini: biografia e carriera

Paolo Carta, nato il 18 aprile 1964, ha dieci anni in più di Laura Pausini ed è originario di Roma. Musicista e amante della chitarra, ha studiato e praticato per anni chitarra classica ed è membro da anni della band di Laura Pausini. Il 1989 è l’anno della pubblicazione del suo primo album Domande mentre il suo secondo lavoro discografico intitolato Paolo Carta, disco risale al 1997. Paolo Carta è stato diverse volte sul palco dell’Ariston e nel 2009 è stato uno degli autori del brano di Marco Carta La forza mia che aveva vinto il Festival di Sanremo. Nel corso della sua carriera ha poi collaborato con artisti del calibro di Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, Alexia, Fabio Concato, Riccardo Cocciante, Max Pezzali, Gianni Morandi. Altre sue collaborazioni importanti sono quelle con Whitney Houston e Lionel Richie.

Vita privata, l’amore con Laura Pausini

Paolo Carta è piuttosto conosciuto anche per essere il marito e compagno di vita di Laura Pausini, cantante italiana che ha ormai una fama internazionale. I due stanno insieme ormai da 18 anni e si sono finalmente sposati nel marzo del 2023. La coppia, da anni molto affiatata, ha avuto insieme una figlia, Paola, nata l’8 febbraio 2013 e che oggi ha dieci anni. I due si sono conosciuti a Parigi durante un concerto di Laura Pausini e da quel momento il loro amore è cresciuto ogni giorno di più. Tra Laura Pausini e Paolo ci sono dieci anni di differenza, ma questo non è mai stato un problema per la coppia.

Ex moglie e figli

Paolo Carta, prima di fidanzarsi con la cantante Laura Pausini, è stato sposato con un’altra donna chiamata Rebecca Galli. Assieme alla ex moglie Paolo ha avuto ben 3 figli, Jacopo, Jader e Joseph, che continua a frequentare regolarmente e che hanno un ottimo rapporto anche con la figlia Paola, avuta invece con Laura. La separazione da Rebecca è avvenuta ufficialmente nel 2012.